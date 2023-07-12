أريبيان بزنس_يستغرق استخراج جواز السفر السوري بطلب مستعجل، حوالي 7 أيام لأصداره بتكلفة 920 دولار أمريكي، فيما يستدعي جواز السفر العادي، مابين 30 حتى 45 يوماً بتكلفة 355 دولار أمريكي وذلك عبر القنصلية السورية في سلطنة عمان.

ويقدم الخدمة المركز القنصلي الإلكتروني في مسقط ، عاصمة سلطنة عمان، خلال إرسال الجواز واستقباله عبر البريد من دون رسوم إضافية.

وحتى وقت قريب عانى السوريون من مشكلة اصدار الجوازات لعدم توفر المواد الاولية لصناعته بسبب العقوبات الأمريكية منذ 12 سنة، حتى أصبح اصدار جواز السفر السوري يتطلب مدة طويلة تصل لـ 6 اشهر في بعض الأوقات لاستخراجه، ونال المغتربون السوريون خارج البلاد الحصة الأكبر من المعاناة عند انتهاء صلاحية جواز السفر، مثل عجزهم عن السفر وعدم تجديد الاقامة في الدولة التي يقيمون فيها مما يؤدي في كثير من الاوقات الى خسارة العمل.

وبحسب مصدر أكد لـ أريبيان بزنس، ان هناك حل لهذه المشكلة حيث قال (زكريا. ع)، موطن سوري يقيم في دولة الامارات العربية المتحدة، انه تقدم بطلب اونلاين على الموقع الرسمي الجمهورية العربية السورية لوزارة الخارجية والمغتربين، حيث انه يرسل الجواز الى السفارة السورية في سلطنة عمان عبر شركة توصيل وهي دي اتش ال DHL وهناك نوعان للجوازات، الأول المستعجلة، ويستغرق استخراجها حوالي 7 أيام لأصداره بتكلفة 920 دولار أمريكي، فيما يستغرق الجواز العادي من 30 حتى 45 يوماً بتكلفة 355 دولار أمريكي.

طريقة التقديم:

في البداية يجب عليك الضغط على الرابط هنا

ثم على تسجيل الدخول

https://www.ecsc-expat.sy/

اضغط على إنشاء حساب جديد وقم بتعبئة الجدول

بعد اكتمال إنشاء الحساب عليك الدخول والضغط على معاملاتي وتحديد الخدمة التي تريدها

وبعدها يظهر لك المبلغ المستحق للدفع، وبعد الدفع يتم تبليغك بموعد ارسال الجواز القديم عبر دي اتش ال DHL، وعند الانتهاء من تجديده ستعاود السفارة ارساله لك.