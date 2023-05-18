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Posted inأخبار أريبيان بزنس

إصدار جوازات باكستانية للبرماويين في السعودية

اتفقت السعودية وباكستان على إصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية في المملكة

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اتفقت الرياض وإسلام آباد على إصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية في السعودية

أعلنت السعودية وباكستان عن توقيع اتفاقية تسمح بإصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية التي تعيش في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن لجنة ثنائية مكونة من ممثلي السعودية ووزارة الداخلية الباكستانية ستعملان على إصدار وثائق السفر للبرماويين، بحسب القنصلية الباكستانية في جدة.

ووقع الطرفان اتفاقية (#الطريق_إلى_مكة) بهدف تسهيل إجراءات الهجرة للحجاج والمعتمرين، وسيتم تقديم خدمات الهجرة للمعتمرين الباكستانيين في كلا البلدين ولن يخضعوا للإجراءات في المطارات السعودية.

وسيستفيد من هذه الخدمة في المرحلة الأولى ما يقارب ٢٦ ألف معتمر في مطار إسلام آباد الدولي، وستوسع الخدمة لاحقاً إلى مطاري كراتشي ولاهور الدوليين.

واستوطنت أعداداً كبيرة من البرماويين في المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وشملتهم الحكومة السعودية منذ ذلك الحين برعاية ومعاملة خاصة.

ويبلغ عدد أفراد الجالية البرماوية في السعودية أكثر من نصف مليون شخص يتركزون في ثلاث مدن رئيسية هي مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وينتشر الباقون في مدن مختلفة.

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