ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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تمديد إيقاف إصدار جوازات السفر للسوريين في الإمارات

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
جوازات السفر

أعلنت السفارة السورية في أبوظبي، عن تمديد إيقاف إصدار جوازات السفر في الإمارات لغاية 15/09/2023.

وقالت السفارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية بإطلاق مشروع الجواز الإلكتروني اعتباراً من تاريخ 20/8/2023، تود السفارة السورية في أبوظبي إحاطة الاخوة المواطنين علماً أنه تم تمديد إيقاف استلام معاملات جوازات السفر من 11/09/2023 ولغاية 15/09/2023 بغرض اتمام عملية الانتقال إلى منظومة جوازات السفر الجديدة، وسيتم إعلامكم فور الانتهاء من الإعدادات بنفس الطريقة.

وأضافت السفارة: جميع طلبات تجديد الجوازات التي تم تقديمها من بداية هذا العام ولغاية 31/08/2023 تتم حاليا طباعتها في القطر، وستقوم السفارة بتسليمها لأصحاب العلاقة فور وصولها.

تحذير من صفحات تنتحل صفة رسمية للإيقاع بالسوريين لتجديد جوازات سفرهم

ماهو جواز السفر الإلكتروني الجديد

هو عبارة عن دفتر ورقي عادي يشبه سابقه، لكنه مزود بشريحة إلكترونية تخزن البيانات الوصفية والمعلومات الخاصة بحامله.

وتشمل المعلومات المخزنة على الشريحة بصمة العين، وبصمة الأصابع، وشكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين، وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن.

ويحتوي جواز السفر الجديد على صورة مطبوعة بالليزر، تُمكن المطارات من تحميل بيانات المواطن السوري خلال دقائق توفيراً للوقت وتسهيلاً للإجراءات، وفق المعلومات المتداولة.

جوازات السفر
جواز السفر السوري يصبح إلكترونياً
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