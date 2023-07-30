بات الحراك السعودي الرياضي في عقد الصفقات لاستقطاب اللاعيين الدوليين يشغل و يشعل الوسط الرياضي على مستوى عالمي، خاصة أنه يتم على أعلى مستوى.

وحقائب الصفقات المليونية بل المليارية أحيانا؛ أصبح يُسمع و يشاهد وقعها إعلاميا حتى و أن لم يتم بعضها، إلا أن لوقعها صدى يلفت الانتباه و يلوي الرقاب صوب ما يجري بشكل متسارع حول القفزات الرياضية في السعودية.

المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، تحدث، عن تأثير الدوري السعودي في تغيير سوق الانتقالات الصيفية 2023، بعد انضمام لاعبه السابق رياض محرز إلى صفوف الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن ، الجمعة، ضم نجم سيتي، اللاعب الجزائري رياض محرز، لمدة 4 مواسم، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي (2026-2027)، ليصبح ثالث صفقات الفريق الأهلاوي الصيفية من الدوري الإنجليزي بعد روبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوارد ميندي من تشيلسي.

وأشار جوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إلى أن العدد المتزايد من اللاعبين الكبار الذين يتم جذبهم إلى الدوري السعودي، كان له بالفعل تأثير على تكوين سوق الانتقالات.

وقال: “لقد غيرت المملكة سوق الانتقالات قبل بضعة أشهر عندما كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي رحل حينها لم يعتقد أحد أن هذا العدد الكبير من اللاعبين الكبار سيلعبون في الدوري السعودي، في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بما يحدث”.

وأشاد مدرب السيتي بتأثير محرز ومساهمته، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السماوي ضد أتليتكو مدريد في جولة آسيا التحضيرية، قائلا: “لقد كان محبوبا من الجميع، شخصية مهمة في النجاح الذي حققناه في آخر خمس سنوات، أتمنى له ولأسرته كل التوفيق.

وتابع: “إنه أحد اللاعبين في مسيرتي الذين استمتعت بهم كثيرًا، لديه مهارات وقدرات لا تصدق.. لقد استمتعت كمدرب بالتواجد معه، وكانت لدي علاقة خاصة معه وبها احترام كثيرا.. وليس من السهل استبدال هذا النوع من اللاعبين، إنه لا يشعر بالضغط فهو رجل يجب أن يلعب كل يوم ليكون سعيدًا”.

كما أوضح: “أفهم تماما قراره بالرحيل، أعرف مدى صعوبة عدم اللعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا.. كان من الجيد حقًا العمل معه، فهو لطيف للغاية وتعلمت الكثير منه”. وأتم جوارديولا تصريحاته: “حصل رياض على عرض مذهل ولهذا لا يمكننا أن نقول له لا تفعل ذلك”.