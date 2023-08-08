جوائز ديليفرو لأفضل المطاعم يعود بدورته الثانية

أعلنت ديليفرو، منصة توصيل الطعام الرائدة، عن الدورة الثانية لحفلها السنوي؛ جوائز ديليفرو الإمارات لأفضل المطاعم. تم الإفصاح عن 23 فئة من الجوائز متضمنة فئة أفضل مطعم للعام وفئة أفضل مطعم بتصويت السائقين. الحفل الأكثر انتظاراً يقدم قائمة أولية تضم أكثر من 400 مطعم ذو شعبية حول الدولة. وقد أضافت ديليفرو فئتي أفضل مطعم هندي وأفضل مطعم محلي في أبو ظبي كفئتين جديدتين لهذا العام، وذلك احتفاءً بالتنوع في مجال المأكولات والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة.

بعد النجاح الذي حققته جوائز ديليفرو لأفضل المطاعم في المملكة المتحدة وسنغافورة منذ عام 2019، بدأت في الإمارات في عام 2022، ويحتفل هذا الحفل المرموق بعدد لا يحصى من المطاعم المحلية المتاحة على التطبيق والتي تستمر بتقديم الأداء الأفضل ضمن الحركة المتسارعة لمشهد المأكولات والمشروبات في الدولة. انطلاقاً من اليوم، يستطيع الجميع التصويت لمطعمهم المفضل في القائمة الأولية والمساعدة في تتويج 22 مطعماً ليكونوا الفائزين.

قامت ديليفرو بوضع 23 فئة جوائز وذلك لإظهار الطعام الأفضل المتوفر للتوصيل إلى عملائها عبر تطبيقها، والفئات هي: أفضل برجر، أفضل مطعم آسيوي، أفضل بيتزا، أفضل مطعم شرق أوسطي، أفضل دجاج مقلي، أفضل مطعم محلي في دبي، أفضل مطعم محلي في أبو ظبي، أفضل تحلية، أفضل مطعم إيطالي، أفضل مطعم نباتي، أفضل مطعم في منصة إديشنز، سلسلة المطاعم الأكثر شعبية، أفضل مطعم جديد على المنصة، أفضل قهوة، أفضل طعام فاخر، أفضل مطعم للأكل الصحي، أفضل مطعم عائلي، أفضل مطعم ذو قيمة غذائية، أفضل مطعم ياباني، أفضل بوكي، أفضل مطعم هندي، أفضل مطعم بتصويت السائقين، و أفضل مطعم للعام.

من أصل 23 فئة جوائز، والتي تعتمد 22 فئة منها على تصويت العملاء، أعلنت ديليفرو عن فئة أفضل مطعم بتصويت السائقين، وذلك للتأكيد على الدور المهم الذي يلعبه سائقو التوصيل خلال العمليات اليومية للمطاعم، فقد أرادت شركة التوصيل إشراكهم بحفل جوائزها لأفضل المطاعم من خلال تتويج مطعمهم المفضل بالفوز.

هناك عدد يصل إلى 20 مطعم شريك في كل فئة وذلك اعتماداً على معايير متعددة كأداء المطعم، والعدد الكلي للطلبات، والعدد الكلي لتكرار الطلبات، وتصنيف النجوم عبر التطبيق.

بما يتعلق بفئة أفضل مطعم للعام، سيتمكن العملاء من التصويت لمطعمهم المفضل، مما يعني أن كل مطعم على المنصة لديه الفرصة للفوز، كبيراً كان أم صغيراً. وسيتم اختيار الفائز في المرحلة الثانية من قبل لجنة التحكيم التي سيتم الكشف عن أعضائها لاحقاً.

قال أنيس حرب، مدير عام ديليفرو الشرق الأوسط ” نحن سعيدون للإعلان عن الدورة الثانية من حفل جوائز ديليفرو لأفضل المطاعم المنتظر بشدة في الإمارات، فإن الطعام هو أساس كل ما نقدمه، وتجسد هذه الجوائز تصميمنا على تكريم شركائنا المطاعم الاستثنائيين والاحتفال بالطعام المميز الذي يحضّرونه كل يوم. ندعو الجميع للانضمام لاحتفالنا من خلال التصويت، حيث نجتمع معاً للإشادة بازدهار صناعة المأكولات والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة. ليس من الغريب أن الإمارات هي موطن العديد من المأكولات ومفاهيم المطابخ الأفضل في المنطقة، ولا يسعنا الانتظار حتى نرى شركائنا يتلقون التقدير الذي يستحقونه.

كيف سيتمكن عملاء ديليفرو من المشاركة؟

بدءاً من 8 وحتى 21 من أغسطس، خلال المرحلة الأولى من التصويت، سيكون من المرحب بجميع محبي الطعام للمشاركة بالتصويت لمطعمهم المفضل والحصول على فرصة الفوز برصيد 1000 درهم إماراتي في تطبيق ديليفرو. في يوم 28 أغسطس، ستقوم ديليفرو بالإعلان عن أول ثلاثة مطاعم ثم إدراجهم للانتقال الى قائمة المرحلة الثانية من كل فئة، وذلك تبعاً لتصويت العملاء، وسيتم افتتاح التصويت مرة ثانية كفرصة أخيرة للتصويت لفائزي كل فئة، والذي سيتم الإعلان عنهم في أكتوبر في حفل الجوائز المباشر.