فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جوائز الفيفا 2022: حكيمي وبونو والركراكي ومحمد صلاح ضمن المرشحين

فادي طنّوس by فادي طنّوس
جوائز الفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن أسماء المرشحين للفوز جوائز الفيفا (The Best) “الأفضل” في كرة القدم لعام 2022، وضمت العديد من الأسماء العربية المرشحة بقوة لنيلها.

وتضم الأسماء العربية المرشحة للجوائز، المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، ومواطنيه المدرب وليد الركركي والحارس ياسين بونو.

وفي ما يلي القوائم الكاملة لجوائز الفيفا في جميع الفئات

أفضل لاعب

اللاعبالفريق
الأرجنتيني جوليان ألفاريزريفر بلايت/مانشستر سيتي
الإنجليزي جود بيلينجهامبوروسيا دورتموند
الفرنسي كريم بنزيماريال مدريد
البلجيكي كيفين دي بروينمانشستر سيتي
النرويجي إرلينج هالاندبوروسيا دورتموند/مانشستر سيتي
المغربي أشرف حكيميباريس سان جيرمان
البولندي روبرت ليفاندوفسكيبايرن ميونخ/برشلونة
السنغالي ساديو مانيليفربول/بايرن ميونخ
الفرنسي كيليان مبابيباريس سان جيرمان
الأرجنتيني ليونيل ميسيباريس سان جيرمان
الكرواتي لوكا مودريتشريال مدريد
البرازيلي نيمارباريس سان جيرمان
المصري محمد صلاحليفربول
البرازيلي فينيسيوس جونيورزريال مدريد

أفضل حارس مرمى

الحارسالفريق
المغربي ياسين بونوإشبيلية
البرازيلي أليسون بيكرليفربول
البرازيلي إيدرسونمانشستر سيتي
البلجيكي تيبو كورتواريال مدريد
الأرجنتيني إيميليانو مارتينيزأستون فيلا

أفضل مدرب

المدربالفريق / المنتخب
الإيطالي كارلو أنشيلوتيريال مدريد
الفرنسي ديدييه ديشانفرنسا
الإسباني جوسيب جوارديولامانشستر سيتي
المغربي وليد الركراكيالمغرب
الأرجنتيني ليونيل سكالونيالأرجنتين

أفضل لاعبة

اللاعبةالفريق
الإسبانية أيتانا بونماتيبرشلونة
البرازيلية ديبينيانورث كارولاينا كوريج
الكندية جيسي فليمينجتشيلسي
النرويجية أدا هيجربرجليون
الإسترالية سام كيرتشيلسي
الإنجليزية بيث ميدآرسنال
الهولندية فيفيان ميديماآرسنال
الأمريكية أليكس مورجانسان دييجو ويف
الألمانية لينا أوبردورففولفسبورج
الألمانية أليكساندرا بوبفولفسبورج
الإسبانية أليكسيا بوتياسبرشلونة
الفرنسية ويندي رونارليون
الإنجليزية كيرا والشبرشلونة
الإنجليزية ليا ويليامسونآرسنال

أفضل حارسة مرمى

الحارسةالفريق
التشيلية كريستيان إندلرليون
الألمانية آن كاترين بيرجرتشيلسي
الإنجليزية ماري إيربسمانشستر يونايتد
الألمانية ميرل فرومسفولفسبورج
الأمريكية أليسا ناييرشيكاغو ريد ستارز
الإسبانية ساندرا بانوسبرشلونة

أفضل مدربة

المدربةالفريق / المنتخب
سونيا بومباستورليون
إيما هايستشيلسي
بيف بريستمانكندا
بيا سوندهاجهالبرازيل
مارتينا فوس تيكلنبرجألمانيا
سارينا فيمانإنجلترا

ومن ضمن جوائز الفيفا جائزة أفضل مشجع ويتنافس عليها:

  • السعودي عبد الله السالمي الذي سافر سيرًا على الأقدام من مسقط رأسه بمدينة جدة إلى دولة قطر، قاطعًا الصحراء السعودية ليدعم منتخب بلاده الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم.
  • أنصار المنتخب الأرجنتيني
  • أنصار المنتخب الياباني

كما سيتم اختيار جازة أجمل هدف، وأفضل تشكيلة لدى الرجال ولدى السيدات.

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