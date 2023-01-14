جوائز الفيفا 2022: حكيمي وبونو والركراكي ومحمد صلاح ضمن المرشحين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن أسماء المرشحين للفوز جوائز الفيفا (The Best) “الأفضل” في كرة القدم لعام 2022، وضمت العديد من الأسماء العربية المرشحة بقوة لنيلها.

وتضم الأسماء العربية المرشحة للجوائز، المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، ومواطنيه المدرب وليد الركركي والحارس ياسين بونو.

وفي ما يلي القوائم الكاملة لجوائز الفيفا في جميع الفئات

أفضل لاعب

اللاعب الفريق الأرجنتيني جوليان ألفاريز ريفر بلايت/مانشستر سيتي الإنجليزي جود بيلينجهام بوروسيا دورتموند الفرنسي كريم بنزيما ريال مدريد البلجيكي كيفين دي بروين مانشستر سيتي النرويجي إرلينج هالاند بوروسيا دورتموند/مانشستر سيتي المغربي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ/برشلونة السنغالي ساديو ماني ليفربول/بايرن ميونخ الفرنسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد البرازيلي نيمار باريس سان جيرمان المصري محمد صلاح ليفربول البرازيلي فينيسيوس جونيورز ريال مدريد

أفضل حارس مرمى

الحارس الفريق المغربي ياسين بونو إشبيلية البرازيلي أليسون بيكر ليفربول البرازيلي إيدرسون مانشستر سيتي البلجيكي تيبو كورتوا ريال مدريد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أستون فيلا

أفضل مدرب

المدرب الفريق / المنتخب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد الفرنسي ديدييه ديشان فرنسا الإسباني جوسيب جوارديولا مانشستر سيتي المغربي وليد الركراكي المغرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الأرجنتين

أفضل لاعبة

اللاعبة الفريق الإسبانية أيتانا بونماتي برشلونة البرازيلية ديبينيا نورث كارولاينا كوريج الكندية جيسي فليمينج تشيلسي النرويجية أدا هيجربرج ليون الإسترالية سام كير تشيلسي الإنجليزية بيث ميد آرسنال الهولندية فيفيان ميديما آرسنال الأمريكية أليكس مورجان سان دييجو ويف الألمانية لينا أوبردورف فولفسبورج الألمانية أليكساندرا بوب فولفسبورج الإسبانية أليكسيا بوتياس برشلونة الفرنسية ويندي رونار ليون الإنجليزية كيرا والش برشلونة الإنجليزية ليا ويليامسون آرسنال

أفضل حارسة مرمى

الحارسة الفريق التشيلية كريستيان إندلر ليون الألمانية آن كاترين بيرجر تشيلسي الإنجليزية ماري إيربس مانشستر يونايتد الألمانية ميرل فرومس فولفسبورج الأمريكية أليسا نايير شيكاغو ريد ستارز الإسبانية ساندرا بانوس برشلونة

أفضل مدربة

المدربة الفريق / المنتخب سونيا بومباستور ليون إيما هايس تشيلسي بيف بريستمان كندا بيا سوندهاجه البرازيل مارتينا فوس تيكلنبرج ألمانيا سارينا فيمان إنجلترا

ومن ضمن جوائز الفيفا جائزة أفضل مشجع ويتنافس عليها:

السعودي عبد الله السالمي الذي سافر سيرًا على الأقدام من مسقط رأسه بمدينة جدة إلى دولة قطر، قاطعًا الصحراء السعودية ليدعم منتخب بلاده الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم.

أنصار المنتخب الأرجنتيني

أنصار المنتخب الياباني

كما سيتم اختيار جازة أجمل هدف، وأفضل تشكيلة لدى الرجال ولدى السيدات.