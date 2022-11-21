جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين تحتفي بالفائزين من المبتكرين والموهوبين

كرمت النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين التي انعقدت ضمن قاعة “بالم جاردن”، فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، 14 فائزاً باعتبارهم الأفضل في مجالات الويب 3.0 على مستوى المنطقة.

وجاء الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز خلال فعالية احتفالية رفيعة المستوى انعقدت بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ولفيفٍ من خبراء القطاع من منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وألقى كيفن أوليري، رئيس مجلس إدارة “أوليري فنشرز”، ونجم برنامج “شارك تانك” الذي يعرض عبر هيئة الإذاعة الأمريكية “إيه بي سي”، كلمة رئيسية خلال فعالية توزيع الجوائز.

تأسست جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين، لتكريم الجهود المتميزة في مجال البلوك تشين وابتكارات الويب 3.0، واستضافتها وكالة هوكو الشرق الأوسط بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي، وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين.

قائمة الفائزين

وضمت قائمة الفائزين بجوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين كلاً من:



أكثر امرأة قدرة على التأثير في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية 2022 – ميرا جودج، منصة باينانس

منظومة الويب 3.0 الواعدة 2022 – Reef

الرئيس التنفيذي الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية لعام 2022 – باسل الأسكري، ميد تشينز

أكثر خدمة إخبارية عالمية للعملات الرقمية قدرة على التأثير 2022 – Smashi TV

مدير التسويق الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية 2022 -حيدر رفيق، منصة OKX

أفضل شخصية مؤثرة في العملات الرقمية عبر يوتيوب 2022 – أندريس مينيسيس

أكثر منصة للتمويل اللامركزي ابتكاراً 2022- Horizon X

أقوى منصة مركزية للتداول 2022 – ميد تشينز

مشروع العملات الرقمية الواعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – Islamic Coin

أفضل محفظة عملات رقمية للهواتف المتحركة 2022 – Velas

أفضل صندوق للاستثمار في العملات الرقمية 2022 – Sino Global Capital

أفضل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال 2022 – Bybit

منصة التداول اللامركزية الواعدة 2022 – Curve Finance