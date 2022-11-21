جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين تحتفي بالفائزين من المبتكرين والموهوبين

كرمت النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين التي انعقدت ضمن قاعة “بالم جاردن”، فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، 14 فائزاً باعتبارهم الأفضل في مجالات الويب 3.0 على مستوى المنطقة.
وجاء الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز خلال فعالية احتفالية رفيعة المستوى انعقدت بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ولفيفٍ من خبراء القطاع من منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وألقى كيفن أوليري، رئيس مجلس إدارة “أوليري فنشرز”، ونجم برنامج “شارك تانك” الذي يعرض عبر هيئة الإذاعة الأمريكية “إيه بي سي”، كلمة رئيسية خلال فعالية توزيع الجوائز.
تأسست جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين، لتكريم الجهود المتميزة في مجال البلوك تشين وابتكارات الويب 3.0، واستضافتها وكالة هوكو الشرق الأوسط بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي، وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين.
قائمة الفائزين
وضمت قائمة الفائزين بجوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين كلاً من:
- أكثر امرأة قدرة على التأثير في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية 2022 – ميرا جودج، منصة باينانس
- منظومة الويب 3.0 الواعدة 2022 – Reef
- الرئيس التنفيذي الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية لعام 2022 – باسل الأسكري، ميد تشينز
- أكثر خدمة إخبارية عالمية للعملات الرقمية قدرة على التأثير 2022 – Smashi TV
- مدير التسويق الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية 2022 -حيدر رفيق، منصة OKX
- أفضل شخصية مؤثرة في العملات الرقمية عبر يوتيوب 2022 – أندريس مينيسيس
- أكثر منصة للتمويل اللامركزي ابتكاراً 2022- Horizon X
- أقوى منصة مركزية للتداول 2022 – ميد تشينز
- مشروع العملات الرقمية الواعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – Islamic Coin
- أفضل محفظة عملات رقمية للهواتف المتحركة 2022 – Velas
- أفضل صندوق للاستثمار في العملات الرقمية 2022 – Sino Global Capital
- أفضل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال 2022 – Bybit
- منصة التداول اللامركزية الواعدة 2022 – Curve Finance