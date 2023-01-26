جوائز أريبيان بزنس للانجاز تكرم نخبة رجال الأعمال والشخصيات والشركات

احتفت أريبيان بزنس بجوائز الإنجازات مساء اليوم في متحف المستقبل في دبي ضمن الحفل السنوي لمجلة “أريبيان بزنس”، وجرى تكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات التي استحقت بجدارة الإشادة بإنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء مساهمتها في نجاحات قطاعات الأعمال والعلوم والطب والضيافة والاعلام والاقتصاد والمجتمع ككل في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتم اختيار الفائزين من قبل نخبة من الحكام من بين المجتمع التجاري والمهني والأكاديمي في الشرق الأوسط.

ولأول مرة بالنسبة لبرنامج جوائز الأعمال في المنطقة، تتم مراجعة عملية التحكيم من قبل هيئة تدقيق خارجية. ويكشف المدققون مساء اليوم عن الفائزين مباشرة ليلة الحفل، مع عدم اطلاع أي جهة أخرى على اسماء الفائزين قبل الكشف عن الأسماء خلال الحفل .

وخلال الحفل كشفت سمو الشيخة جواهر آل خليفة ، إحدى أفراد العائلة المالكة البحرينية ، عن قيامها برحلة عمل إلى إسرائيل، وجاءت حديث الشيخة جواهر خلال افتتاحها حفل توزيع جوائز أريبيان بزنس للإنجاز في متحف دبي للمستقبل يوم الخميس. وكشفت الشيخة جواهر عن تجربتها وأحاسيسها الفريدة خلال تجربة حين تناولت العشاء خلال رحلتها مع شخص مسيحي وآخر يهودي لأول مرة.

وفي ما يأتي فئات الجوائز وأسماء الفائزين:

جائزة العلوم والطب:

بروجنيكا

شركة الضيافة للعام:

مجموعة جميرا

شركة العام الناشئة:

سمارت كراود

رائد أعمال العام:

عمر الشامسي ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ، Watermelon Market

انجازات لشباب لهذا العام:

نورا المروشي ، رائدة فضاء إماراتية

رجل أعمال العام:

راكي فيليبس ، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

شركة البيع بالتجزئة للعام:

مجموعة شلهوب

أفضل شركة مصرفية وتمويل للعام:

بوابة ترابط

شركة التجارة الإلكترونية للعام:

تريد لنك

شركة الرعاية الصحية للعام:

الطبي

شركة العام في مجال التكنولوجيا:

رايت فارم

شركة العام التعليمية:

شراكة المدارس الدولية (ISP)

أفضل شركة بناء وعقار للعام:

شركة البحر الأحمر العالمية

أفضل شركة إعلامية للعام:

أصداء بي سي دبليو