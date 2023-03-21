مع استمرار الجهود الدولية للتعامل مع مشاكل التغيرات المناخية، تستمر الضغوط على القطاع المالي في الشرق الأوسط كي يلعب الدور المنوط به من خلال ابتكار وتنفيذ مبادرات وشراكات تهدف إلى تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمؤسسات.

وقبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أقيمت العديد من النقاشات الهامة في دُبي لبحث كيف يمكن للقطاع المالي في المنطقة أن يعزز التزامه بالاستدامة.

ونظمت هذه النقاشات من خلال ندوة استضافتها، سنشري فاينانشال، وجمع المنتدى خبراء كبار وذو تأثير في القطاع والعديد من صناع السياسات وممثلي الصناعات والمجالات المختلفة لمناقشة دور المؤسسات المالية في دعم الاستدامة، وتأثير الاستثمارات المستدامة وطرق إدماج الاستدامة في استراتيجيات الأعمال.

وبهذه المناسبة قال بال كريشين رئيس مجلس إدارة “سنشري فاينانشال”: “نشعر بالحماس ونحن نجمع مجموعة من أهم الرواد في القطاع المالي لمناقشة كيفية صناعة مستقبل أكثر استدامة، ونؤمن أن للقطاع المالي دوراً هاماً في تناول التحديات التي تتعلق بالاستدامة، ونتطلع لاكتشاف حلول مُبتكرة واستراتيجيات لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب. ونحن في شركة سنشري فاينانشال ملتزمون بتعزيز جهود الاستدامة في مختلف أرجاء القطاع المالي من خلال الاعتماد على ممارسات أعمال مُبتكرة تتسم بالمسؤولية، ونؤمن أنه من خلال العمل معاً يُمكننا إحداث تغيير إيجابي والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة لنا جميعاً.”

ومن جانبها قالت سميرة فرنانديز، رئيس شؤون الشركات والاستدامة في شركة سنشري فاينانشال: هدفنا هو جعل القطاع المالي بمثابة دفعة لتحقيق الاستدامة، ويوجد لدى المؤسسات المالية دوراً ضرورياً في تأسيس الأطر المالية التي تتسم بالمسؤولية وتُمكننا من الوصول لمستقبل أكثر استدامة. ومن خلال دمج اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية صنع القرارات، يُمكن للمؤسسات المالية المساهمة في تحقيق التغيير نحو الوصول لاقتصاد منخفض في انبعاثات الكربون وأكثر استدامة، ولا يُعتبر هذا ضرورة أخلاقية، بل يُعد كذلك فرصة للشركات والمؤسسات التي تستطيع تقديم قيم طويلة الأمد للمستثمرين والمجتمع وكوكب الأرض كذلك.

ويُعتبر COP28 جزء من التزام شركة سنشري فاينانشال المستمر للتعزيز الاستدامة وتناول مشاكل التغيرات المناخية ومناقشة التحديات الأساسية التي تواجه القطاع المالي وهو يتجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتضمنت النقاشات عرض مُميز لتقييم الأداء في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، نموذج لتقييم الذات، وقدمه الدكتور وضاح غانم الهاشمي، رئيس معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد راجي حتر، الرئيس التنفيذي للاستدامة في أرامكس، وتضمن أهم المشاركين السيد إبراهيم الزعبي، نائب الرئيس للاستدامة والمناخ في أدنوك، رئيس المجلس المعني بالهدف الـ 13، وكامل ملاحي مدير أول في مركز اخلاقيات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة دبي معالي قاسم خضر، الرئيس التنفيذي لمعهد مديري الشرق الاوسط، ونادية إبراهيم، عضو في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، وسال جعفر، العضو المنتدب لمركز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعماد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة شرف للصرافة، والعديد من الشخصيات الهامة الأخرى.

وتضمنت أهم النتائج من المناقشات رفيعة المستوى التي أقيمت في المنتدى تشجيع تبني مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطوير آليات للتمويل الأخضر، ودعم الشركات الخضراء الناشئة من خلال توفير التمويل، والارشاد وإمكانية الوصول للشبكات، وتشجيع التعليم والتدريبات المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الشراكات مع الهيئات والمؤسسات الدولية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتنظيم منتدى للنقاش وتبادل المعارف والخبرات حول الممارسات المالية المستدامة، هذا بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات المالية والمنظمين وصانعي السياسات، والتي تساعد على تحقيق التقدم وتأسيس آليات المساءلة وأساليب لتتبع التقدم كأحد أهم الركائز في العمل من أجل الوصول لأهداف الاستدامة.

وقال الدكتور وضاح غانم الهاشمي، رئيس معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: “تعكس الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة استقرار مؤسسة أو شركة ما، ومن خلال تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يُمكن للشركات تحديد المحاور وتطبيق الاستراتيجيات التي ترتقي بالأداء في المحاور الأساسية، وينتج عن هذا إدارة المخاطر على نحو أفضل، والمزيد من التفاعل والمشاركة من مختلف الجهات المعنية، وتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية، ونؤمن أنه من خلال العمل سوياً، يُمكننا صنع مستقبل أكثر استدامة للقطاع المالي يعدم الوصول لمستقبل أفضل لنا جميعاً.”

وعلق إبراهيم الزعبي، نائب الرئيس للاستدامة والمناخ في أدنوك، رئيس المجلس المعني بالهدف الـ 13، قائلاً “يجب علينا تشجيع الاستثمار في خفض انبعاثات الكربون والبنية التحتية والتكنولوجيات التي تكاف التغيرات المناخية، ويُمكن للمؤسسات المالية وضع اهداف لخفض تأثيرها الكربوني ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وقد يتضمن هذا الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات التي تحقق الكفاءة في استهلاك الطاقة، ودعم الأبحاث في مجال التكنولوجيات الجديدة والنظيفة وتطويرها، ويجب الحرص كذلك على رفع الوعي من خلال تقديم التدريبات والموارد للمستثمرين والجهات المعنية المختلفة أو دعم المبادرات التي تعمل على زيادة الوعي ما بين الناس حول أهمية اتخاذ إجراءات والقيام بتصرفات للإسهام في مكافحة التغيرات المناخية مما يحقق المزيد من التقدم في هذا المجال.”

بعض وجهات النظر التي عبر عن المشاركون في المناقشات

ومن جانبه قال راجي حتر، الرئيس التنفيذي للاستدامة في أرامكس: “يطلب المستثمرون أكثر من مجرد تحقيق المكاسب، ويسعون للوصول لاستثمارات مستدامة تتسم بالمسؤولية، وتعتبر المسائلة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة أحد أهم الامور عند تقييم الاستثمار، وذلك لإبراز الأهمية المتزايدة للاعتبارات الأخلاقية والبيئية، ويُمكن للوضوح في الأداء في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومقارنة النتائج والأداء مع الأقران، والتوازي مع أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتواصل الأفضل مع الجهات المعنية وإدارة المخاطر أن تساعد الشركات في التحول لأنشطة أعمال أكثر استدامة.”

وقال قاسم خضر، الرئيس التنفيذي لمعهد مديري الشرق الأوسط، “أعتقد أنه يجب على القطاع المالي في أول المهام التي يجب القيام بها أن يتجه للتركيز على التأثير وكيفية صنع تأثير إيجابي، ويجب على القطاع المالي كذلك بحث الانبعاثات الخاصة وكيفية دعم خفض تلك الانبعاثات، ويجب عليه أن يصبح مسؤولاً عن تشجيع التمويل الأخضر والمنتجات الخضراء.