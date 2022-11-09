جهاز قطر للاستثمار يودع مليار دولار في المركزي المصري

أودع جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية لقطر والذي يبلغ حجم استثماراته 445 مليار دولار ، مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.

وتجري قطر التي سبق وأودعت ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام – محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2,5 مليار دولار للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.

تفاصيل الصفقة

كانت وكالة “بلومبيرج”، نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها، الشهر الماضي، أن :

قطر تجري محادثات متقدمة مع مصر لشراء حصص حكومية في شركات قد تتضمن “فودافون مصر.

يتوقع أن يحصل جهاز قطر للاستثمار على نحو 20% من أسهم فودافون مصر، وذلك من ضمن حصة الشركة المصرية للاتصالات في الشركة والبالغة 45%.

تمتلك مجموعة فودافون البريطانية 54,9% من أسهم شركة فودافون مصر، فيما تمتلك المصرية للاتصالات الحكومية نحو 45% منها منذ 2017.

ولم تحدد المصادر، الشركات الأخرى التي تجري المفاوضات بشأن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصص منها، واكتفت بالقول إنها غير مدرجة في سوق الأسهم المصرية.

وفي أيلول / سبتمبر الماضي قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة للدوحة، تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تعاون في مجال الموانئ.