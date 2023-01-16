جهاز قطر للاستثمار يدعم رؤية إيلون ماسك

أعلن منصور آل محمود الرئيس التنفيذي لـ”جهاز قطر للاستثمار” أن صندوق الثروة السيادي يدعم رؤية إيلون ماسك لشركة “تويتر“، على الرغم من الاضطرابات التي صاحبت استحواذ الملياردير الأميركي.

وقال آل محمود، خلال مقابلة مع “بلومبيرغ” في دافوس الإثنين: “نتعامل مع الإدارة، مع إيلون فيما يتعلق بالخطة التي وضعها للشركة، ونحن نؤمن بذلك، ونثق في قيادته لتوجيه دفّة (تويتر)”.

جهاز قطر للاستثمار ساهم بـ375 مليون دولار للاستحواذ على تويتر

أضاف آل محمود إن الجهاز لم يطلب من الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” التقليل من التغريدات، قائلاً إن الصندوق غير منخرط “إلى هذا الحد”.

ساعد جهاز قطر للاستثمار في تمويل الاستحواذ على “تويتر”، حيث ساهم بـ375 مليون دولار في الصفقة البالغة 44 مليار دولار. وأدى الاستحواذ إلى هجرة جماعية للموظفين في ظل سعي ماسك لخفض التكاليف، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان “تويتر” مواصلة عملياتها وتنظيم المحتوى.