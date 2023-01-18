حصل جهاز أوتو سيت (OtoSet) على موافقة إدارة الدواء الأمريكية وهو جهاز لشفط شمع الأذن والذي يباع حاليا بـ 1،759 دولار مقابل “مستلزمات استخدامه لستة أشهر” على موقع الشركة على الويب، فيما نال الجهاز ملايين المشاهدات في فيديو ترويجي له على تيك توك.

ويستخدم الجهاز لحالات انسداد الأذن بالشمع نتيجة تراكم شمع الأذن (الصماخ) داخل الأذن أو يصبح صلبًا جدًا لدرجة تجعل تنظيفه صعبًا.

وعادة ما يتولى الجسم تلقايا بالتخلص من المفرزات الزائدة من هذه المادة التي تنتقل الكمبية الزائدة باستمرار من قناة الاذن بمساعدة حركات الفك مثل المضغ الى فتحة الاذن حيث يجف. غير انه احيانا يتراكم داخل الاذن حتى يصل الى المرحلة التي يحدث فيها اثرا واعراضا مثل فقدان السمع و”طنين” الاذن وألم او شعور بحشو الاذن. وفي هذه الحالات ربما يحتاج الامر الذهاب الى الطبيب.