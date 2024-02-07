فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

جهاز أبوظبي للاستثمار يحصل على موافقة لإنشاء صندوق ثروة في الهند

يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار استثمار ما بين 4 و5 مليارات دولار في الهند عبر مركز جيفت سيتي المالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
جهاز أبوظبي للاستثمار

حصل “جهاز أبوظبي للاستثمار” على موافقة من الهيئة التنظيمية المالية لـ”جيفت سيتي” لإنشاء صندوق ثروة، في الهند وفقاً لوكالة “رويترز”.

ويعتزم “جهاز أبوظبي للاستثمار” استثمار ما بين 4 و5 مليارات دولار في الهند عبر صندوق الثروة الجديد.

ويأتي هذا الاستثمار بعد اخر سابق بقيمة 598 مليون دولار في شركة “ريلاينس ريتيل فينشرز”، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في الهند.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة والهند.

ويُعد إنشاء صندوق ثروة من قبل “جهاز أبوظبي للاستثمار” في الهند خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يُساهم هذا الاستثمار في تنمية الاقتصاد الهندي.

وسيُتيح هذا الاستثمار أيضًا لـ”جهاز أبوظبي للاستثمار” الوصول إلى السوق الهندية الضخمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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