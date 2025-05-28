جنيف تروج لجذب السياح الخليجيين كواحة الصيف المثالية لعطلة عيد الأضحى

تستعد مدينة جنيف السويسرية لاستقبال الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عطلة عيد الأضحى، مقدمةً لهم وجهة صيفية فريدة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة والثقافة. بفضل طقسها المعتدل وطبيعتها الخلابة ومرافقها المتكاملة، تعد جنيف الخيار الأمثل لقضاء إجازة قصيرة منعشة وفقا لإدارة هيئة السياحة في جنيف.

تجارب طعام وشوكولاتة لا تُنسى

تتميز جنيف بتنوعها في خيارات الطعام، حيث توفر مطاعم تناسب جميع الأذواق، بما في ذلك العديد من المطاعم التي تقدم الطعام الحلال لتلبية احتياجات الزوار المسلمين. يمكن الاستمتاع بوجبات صحية في معهد جنيف للطعام النباتي، أو تجربة وجبات البرانش الفاخرة في الفنادق المطلة على بحيرة جنيف مثل فندق ريتز كارلتون أوتيل دو لا بي وفيرمونت جراند هوتيل جنيف. لعشاق الطعام الراقي، يقدم مطعم دومين دو شاتوفيو الحائز على نجمة ميشلان تجربة طعام استثنائية مع إطلالات بانورامية على نهر الرون وجبال جورا وساليف.

بالإضافة إلى الطعام، تشتهر جنيف بشوكولاتها الفاخرة. يمكن للزوار الانطلاق في “طريق الشوكولاتة الحلو” باستخدام بطاقة “Choco Pass”، التي تتيح لهم زيارة خمسة من أفضل صانعي الشوكولاتة في المدينة وتذوق إبداعاتهم الشهية. تعتبر “La Bonbonnière Chocolaterie et Chocolate Bar” إحدى المحطات البارزة، حيث تمتد تقاليد صناعة الشوكولاتة فيها لأكثر من قرن، مقدمةً شوكولاتة عالية الجودة مصنوعة وفق ممارسات أخلاقية.

استرخاء وطبيعة خلابة

للباحثين عن الاسترخاء، يقدم منتجع Bain Bleu Hammam & Spa تجربة مائية ساحرة مع مناظر طبيعية خلابة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالجاكوزي ومرشات التدليك وأسرة العلاجات. تزخر جنيف أيضًا بأكثر من 50 حديقة خضراء، تعكس التزام المدينة بالطبيعة والاستدامة. من أبرز هذه الحدائق، حديقة Conservatoire et Jardin Botanique de Genève، وهي أكبر حديقة نباتية عامة في سويسرا ومناسبة للعائلات. كما تعد حديقة Jardin Anglais موطنًا لساعة الزهور الشهيرة التي تعد رمزًا للمدينة، وتوفر مساحة واسعة للاسترخاء بجانب بحيرة جنيف. وتفتتح حديقة Jardin Des Nations أبوابها لتقديم تجربة جديدة تعزز الصلة بين الزوار وسكان المدينة من خلال حدائق الأسواق والمناطق الترفيهية وورش العمل التبادلية والثقافية، مما يعكس رؤية جنيف المستقبلية القائمة على الاستدامة والتعاون.

إقامة فاخرة وتجارب تسوق مميزة

توفر جنيف مجموعة واسعة من خيارات الإقامة التي تناسب جميع الميزانيات والتفضيلات. فندق فيرمونت جراند جنيف يقدم خيارًا حيويًا في قلب المدينة، بينما يوفر فندق فور سيزونز ديس بيرجيه جنيف ملاذًا تاريخيًا يجمع العائلات معًا في بيئة من الخدمة الفاخرة. فندق أوتيل دونغلوتير، بموقعه الفريد على حافة بحيرة جنيف، يوفر ملاذًا هادئًا بلمسة بريطانية وضيافة سويسرية. أما فندق بريزيدنت ويلسون، فيقف كأيقونة معاصرة مع إطلالات خلابة على مون بلان، ويقع على بعد دقائق من المنتزهات والبوتيكات الفاخرة في شارع دو رون.

يعتبر التسوق في جنيف تجربة لا غنى عنها، خاصةً لعشاق الساعات الفاخرة. بصفتها العاصمة الدولية لصناعة الساعات، توفر المدينة أرقى العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى متاحف مثل متحف Patek Philippe الذي يعرض تاريخ وحرفية هذه الصناعة العريقة. كما تضم المدينة محلات لأشهر علامات الأزياء العالمية والمتاجر الكبرى، معظمها يقع في شارع رو دو رون.

صحة، مغامرة، وثقافة

تضم جنيف مؤسسات علاجية عالمية مرموقة مثل مستشفى Hôpital de La Tour، الذي يقدم رعاية صحية متكاملة وشاملة في مختلف التخصصات، مع أحدث التقنيات الطبية وفريق من الأطباء الخبراء.

للباحثين عن المغامرة، تقدم جنيف العديد من الخيارات، من قيادة السيارات السريعة في الريف إلى الإبحار في بحيرة جنيف والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. يمكن أيضًا الانطلاق في جولات لاستكشاف أسرار المدينة الخفية بصحبة مرشدين محترفين.

تعد جنيف مركزًا ثقافيًا وفنيًا وعلميًا نابضًا بالحياة، حيث تستضيف العديد من المهرجانات الفنية التي تعنى بالموسيقى والأدب والسينما والرسم. كما أنها ملتقى للعلماء والشغوفين بالعلوم، خاصة مع افتتاح بوابة العلوم التابعة للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية “سيرن”، التي تقدم تجارب علمية مبتكرة تناسب جميع الأعمار، مما يعكس التزام جنيف بالكشف عن أسرار الكون ونشر المعرفة العلمية.