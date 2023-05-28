جنون سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو الصحراوية بلا حدود

تعد سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو (Lamborghini Huracán Sterrato) سيارة من تصميم شخص بعقل فيه لوثة جنون، فهي سيارة رياضية خارقة لاقتحام الطرق الوعرة أيضا!

هوراكان ستيراتو” 2023 هي أيضا آخر سيارة “لامبورغيني” بمحرك وقود منفرد ومحرك بـ10 سلندرات، لترسم نهاية عصر المحركات الاعتيادية من خلال الانتقال لاحقا لتوفير طرز بمحرك وقود يتصل بمحرك كهربائي داعم للمساعدة في خفض الانبعاثات الضارة. وتعني ستيراتو بالإيطالية الطريق الترابي، وهي بالفعل تناسب الطرق الوعرة ولكن لا يمكن لكل الطرق الصحراوية أن ترحب بها!

سعرها يناهز 267 ألف دولار من الشركة المنتجة وهي علامة إيطالية متخصصة في تصنيع السيارات الرياضية الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي، ومقرها سانت أغاتا بولونيز، وتملكها مجموعة “فولكسفاغن” من خلال فرعها “أودي” .