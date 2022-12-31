جنود الرب: ماذا نعرف عن الجماعة المسيحية المتشددة التي ترى أن أزمات لبنان “عقاب إلهي”؟

شهدت الفترة الأخيرة ظهور مجموعة تُطلق على نفسها “جُنود الرب” في المناطق ذات الأغلبية المسيحية بالعاصمة اللبنانية بيروت وخاصة الأشرفية التي يسيرون فيها بملابسهم السوداء حاملين الصلبان، وقد باتت تلك المجموعة تثير القلق والجدل بشكل متزايد.

شعارات دينية

يقولون إنهم “يتكلمون باسم المسيح، دفاعا عن الكتاب المقدس وعن المسيحية”. وفيما يلي ما نعرفه عنها:

ظهرت عام 2020 على يد شخص يُدعى جوزيف “جوجو” منصور

تنحدر عناصر جنود الرب من خلفيات من الطبقة العاملة وهم من المؤمنين المتشددين

ترفع شعارات دينية وتحاول فرض نموذجها بشكلٍ أو بآخر بالذات في منطقة الأشرفية

تقول عن نفسها إنها تحمي المسيحيين وتدافع عنهم

يتم عرض شعارها في حسابات عناصرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسياراتهم أو دراجاتهم البخارية وقمصانهم السوداء: وهو درع صليب أبيض وأحمر ، وأجنحة القديس ميخائيل والإنجيل

تعادي الأفكار العلمانية والشيوعية والمثلية

تعارض الزواج المدني

تدعي أنها تحارب انتشار المخدرات والإجهاض

يتسم عناصرها بالبنية الجسدية الضخمة واللحية الكثيفة

تباينت الآراء حول عددهم، فيما يُشاهد العشرات منهم في الشوارع من حين لآخر وهم يرتدون قمصانا سوداء

ساحة ساسين

تسلطت عليهم الأضواء مؤخرا بعد اشتباك وقع في ساحة ساسين بمنطقة الأشرفية في 10 ديسمبر/كانون أول الجاري، بين مجموعة شبان من خارج المنطقة ذات الأغلبية المسيحية، وصلت على دراجات نارية ترفع أعلام المغرب والأعلام الفلسطينية والسورية، احتفالاً بفوز منتخب المغرب وتأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم.وما لبث أن تحول الاحتفال إلى إطلاق شعارات دينية ومذهبية ذات طابع إسلامي، أثارت استفزاز بعض الشبان المسيحيين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع اشتباك وتدخل عناصر من جنود الرب، قبل أن تفرق القوى الأمنية والعسكرية المتقاتلين.

حزب الله “مسيحي”

اعتبر البعض هذه المجموعة شبيهة بـ”حزب الله” تحديدا، فهي، من وجهة نظرهم، بمثابة حزب الله المسيحي:

بداية من الاسم الذي يستهدف منح المجموعة شيئا من القدسية

ويعطي أبعادا أوحتى ندية معنوية لفكرة حزب الله

وحتى السيطرة الطائفية التي يحاولون فرضها في مناطقهم

#جنود_الرب … مقدمة تمهيدية لحرب اهلية ستشتعل من #الاشرفيه في لبنان ..

و اشهدوا على كلامي .. pic.twitter.com/e5zpfUQgnc — Amena Sawan (@AmenaSawan) December 19, 2022

مخاوف

بعد حادثة ساحة ساسين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التحذيرات من “جنود الرب” ومن سلوك أفرادها، حيث وُجهت إليهم اتهامات بالتطرف والمغالاة، وتنفيذ أجندات مشبوهة، وبكونهم شرارة من شأنها تفجير حرب أهلية في لبنان. فيما تتنصل جميع الجهات السياسية والاقتصادية من إعلان دعمها لهذه المجموعة، حتى رئيس مجلس إدارة مصرف “سوسييتيه جنرال” أنطون الصحناوي، الذي يعمل أفراد في هذه المجموعة كحراس أمن في فروع البنك لحمايتها من اقتحامات المودعين الأخيرة للمصارف والذين ينشرون صوره في حساباتهم بمواقع التواصل، ينكر مكتبه بشدة أن تكون هذه المجموعات مُمَولة منه. بحسب موقع لوريان توداي الإخباري اللبناني الذي يصدر بالفرنسية والإنجليزية.

شو المشكلة يكون في #جنود_الرب شباب لبنانيين متلن متل شباب كل المناطق، بعيداً عن الغطاء الحزبي شو ما كان يكون المهم يحموا أهل البلد ب الظروف و الأعياد..

ف الله يحميهن — Nancy (@nancywazni) December 20, 2022

منبوذون

قلل آخرون من خطر هذه المجموعة واعتبروا أنها :

ظاهرة طبيعية في بلد تتحلل فيه مظاهر وجود الدولة

ويتراجع فيه أداء السلطات الأمنية

حيث ستأخذ مجموعات محلية المبادرة لحماية مناطقها

والتعبير عن وجودها، لاسيما فيما يخص الأمن الذاتي وحماية المناطق.

كما يقول موقع النهار اللبناني إن البيئة المسيحية أو المناطق التي يقطنها سكان مسيحيون لن تتقبل شرطة آداب مسيحية بتسميات جديدة وغطاء ديني

اللبناني إن البيئة المسيحية أو المناطق التي يقطنها سكان مسيحيون لن تتقبل شرطة آداب مسيحية بتسميات جديدة وغطاء ديني والجيل الجديد بمختلف انتماءاته لم تعد تستهويه فكرة الميليشيات وإن نادت بها بعض الأصوات، فهي ستبقى محدودة ولا تشكل أي خطورة

بعكس ما يحاول البعض إشاعته أن هذه الظاهرة تكبر، ستحارَب ويُطرد أفرادها ويصبحون منبوذين من بيئتهم قبل البيئات الأخرى.

عقاب إلهي

تبدو جميع منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي متشابهة فهي تحوي صور المسيح ومريم العذراء وكلمات من الانجيل. وعادة ما تكون تفسيراتهم من خلال وجهة نظر عقائدية. وبالنسبة لهم، بحسب تصريحات لمواقع إخبارية لبنانية في الآونة الأخيرة، فإن فيروس كورونا والأزمة السياسية وإفلاس لبنان وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الخبز كل ذلك ليس إلا عقاب إلهي.