فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

جنوب أفريقيا ومصر تتصدران قائمة مليارديرات أفريقيا

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

استحوذت كل من جنوب أفريقيا ومصر على حصة الأسد في قائمة مليارديرات القارة السمراء الذين تبلغ ثروتهم معًا 82 مليار دولار وقد جمع هؤلاء ثروتهم في القطاعات “التقليدية”: الأسمنت والاتصالات والسكر والنفط والتعدين والخدمات المصرفية وغيرها.

ونشرت تقديرات القائمة في مدونة أفريدايجست، لثروة نجيب ساويرس بقرابة 3 مليارات و800 مليون دولار، وشقيقه ناصف بحوالي 9 مليارات دولار. وبين المليارديرات المصريين هناك أيضا الأخوة ياسين ويوسف منصور بثروة تقارب ملياري دولار لكل منهما . وجاء في القائمة الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته بحوالي مليارين و500 مليون دولار .

المغرب، ضم في القائمة كل من عثمان بن جلون وعزيز أخنوش بقرابة مليار ونصف دولار لكل منهما.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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