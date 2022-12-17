جنوب أفريقيا: كيف كاد “الجاموس” أن يقضي على حياة الرئيس رامافوزا السياسية؟

سمعنا عن أنواع عديدة من الفضائح التي أنهت أو كادت تنهي الحياة السياسية لأبطالها، مثل فضيحة “ووترغيت” التي أنهت الحياة السياسية للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون وكان محورها عملية تجسس على الحزب الديمقراطي، وفضيحة “مونيكاغيت” التي كادت تنهي الحياة السياسية للرئيس الأسبق بيل كلينتون وكان محورها المتدربة مونيكا لوينسكي وفستانها الأزرق، والآن تشهد جنوب أفريقيا فضيحة “جاموس غيت” التي كادت تقضي على الحياة السياسية للرئيس سيريل رامافوزا ومحورها قطيع من الجاموس.

التقرير

وجدت لجنة مستقلة بقيادة وزير العدل السابق، سانديل نكوبو أن رئيس البلاد ربما يكون قد انتهك الدستور، وأصدرت تقريرا الشهر الماضي قالت فيه:

وُجد سيريل رامافوزا مذنبًا لعدم الإبلاغ عن سرقة 580 ألف دولار من مزرعته الخاصة في مقاطعة ليمبوبو عام 2020

نفى الرئيس حدوث أي خطأ يتعلق بهذه الأموال، مؤكدا أن المبلغ المسروق من داخل أريكة في مزرعته هو ثمن بيع قطيع من الجاموس لرجل أعمال سوداني

لم تتوفر أي معلومات عن المواطن السوداني الذي قال الرئيس إنه اشترى القطيع

الأغرب أن القطيع الذي قال إنه باعه مازال موجودا في المزرعة

الفصل الأخير

آخر فصول هذه الفضيحة كان رفض برلمان جنوب إفريقيا، وغالبية أعضائه من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي له الرئيس، مقترح المعارضة ببدء إجراءات عزل رئيس البلاد سيريل رامافوزا.

قراءة الأسماء

وناقش المشرعون التقرير في مبنى البرلمان حيث:

طلبت المعارضة إجراء تصويت سري

إلا أن رئيسة الجمعية الوطنية، نوسيفي مابيسا، رفضت ذلك

وقالت إنه سيتم قراءة أسماء الأعضاء واحدا تلو الآخر وهم بدورهم سيردون بنعم أو لا على المقترح

وصوت لصالح مقترح بدء اجراءات عزل الرئيس 148 نائبا مقابل 214 ضده وامتناع نائبين

براءة الجاموس

تأتي هذه التطورات قبل انعقاد مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هذا الشهر حيث بدا أن رامافوزا سيسعى لإعادة انتخابه كزعيم للحزب. وبصفة عامة يتضح أن الجاموس برئ من مشكلات رامافوزا براءة الذئب من دم بن يعقوب.