جناح المملكة في معرض “إكسبو 2020 دبي” يحصد الجائزة الذهبية للهندسة المعمارية

أعلن المكتب الدولي للمعارض “بي آي إي” في إكسبو 2020 دبي، فوز جناح المملكة العربية السعودية بالجائزة الذهبية للهندسة المعمارية عن فئة أكبر الأجنحة في المعرض الدولي، كما حصل على جائزة الإمارات تبتكر، وهي من أرقى الجوائز الحكومية في دولة الإمارات، وذلك عن ابتكار توظيف مصعد متحرك لتوفير زيارة لذوي الإعاقة تماثل الزيارات الاعتيادية، وذلك في إطار الحفل الخاص الذي أقيم في منصة “اليوبيل” بمبادرة من المكتب الدولي للمعارض (BIE)، لتكريم إسهامات المشاركين الدوليين بمعرض “إكسبو 2020 دبي”، الذي أقيم تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل” في الفترة من 1 أكتوبر 2021 ولغاية 31 مارس 2022.

ويعد جناح المملكة الأكبر بين أجنحة الدول الزائرة في المعرض الدولي، حيث يمتد على مساحة 13059 مترا، وهو مصمّم بشكل المنشور الهندسي، في الوقت الذي تشمل محتويات المعرض الخارجي للجناح شاشة “سمعبصرية” يبلغ إجمالي مساحتها 2762 مترا مربعا، فيما تبلغ دقة عرض الفيديو عليها 384 مليون بيكسل، كما استخدمت في بناء هيكله الفريد خرسانة إنشائية بلغ حجمها 9000 متر مكعب، بينما بلغ وزن الفولاذ الهيكلي 2230 طنا وبحمل كهربائي يبلغ 4 ميجا واط.

ويحتوي الجناح على شاشة عرض عملاقة بتقنية LED منحنية تبلغ مساحتها 68 مترا مربعا، فيما تنتشر في داخل المبنى التكوينات السينوغرافية على مساحة 580 متراً مربعا، لتنقلك إلى عالم من العروض المذهلة، حيث تمت محاكاة أربعة عشر موقعا تراثيا مهما في جميع أنحاء المملكة، كما يتزين جناح المملكة بحديقتين معلقتين، تحيط بهما أشجار النخيل، ومجموعة مختارة من النباتات والحيوانات البرية الموجودة في النظام البيئي للمملكة، إضافة إلى ستارة مائية رقمية بمساحة 90 متراً مربعاً.

من جهة أخرى، أبدى جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض “اكسبو 2020 دبي” اهتماماً لافتاً بذوي الإعاقة، حيث سعى إلى توفير كافة الخدمات التي تسهل من حركتهم داخل الجناح ومحيطه، كما عمل على منحهم مساحة كافية للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم المختلفة، حيث راعى في تصميمه توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها ذوو الإعاقة، والتي تمكنهم من زيارة الجناح والاستمتاع بما يقدمه من خدمات وتقنيات مختلفة، تعكس نهضة المملكة العربية السعودية، وتعرف الزوار على رؤية المملكة 2030، وبالإضافة إلى ما يوفره من تصميم سهل، حرص من خلاله على تأمين مسارات خاصة لذوي الإعاقة والتي تمنحهم الأولوية في دخول مناطق الجناح وزيارته والاستمتاع به، وهو ما يعكس مدى حرص المملكة بشكل عام على منح أبناء هذه الشريحة كافة احتياجاتهم، في سبيل منحهم حياة كريمة وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقلاليتهم وتمكينهم بمشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية.

وتأتي الجوائز الختامية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، لتضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الماضي، حيث فاز جناح مؤخراً، بجائزة أفضل جناح في معرض “إكسبو 2020 دبي” عن فئة الأجنحة الكبيرة. كما حصل على الجائزة الشرفية في فئة أفضل تصميم خارجي، وجائزة شرفية ثانية عن فئة أفضل عرض، بحسب اختيار مجلة (EXHIBITOR) المرموقة التي تمنح جوائزها بناء على تقييم لجنة دولية، كما حصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، وذلك لتحقيقه أعلى معايير الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2022، وذلك لأكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية يبلغ طولها 32 متراً، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية تزيد مساحتها عن 1240 متراً مربعاً.

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