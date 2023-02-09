أعد إحياء تلك الشرارة الرومانسية مع من تحب في “يوم الفالنتاين” في “ذا بيتش” في “جميرا بيتش ريزيدنس” الذي يشكل مكاناً متميزاً للاحتفاء بهذه المناسبة الرائعة. فإن هذه الوجهة المطلة على شاطئ البحر والتي تشرف شركة “ميريكس للاستثمار” المتخصصة في إدارة الأصول على إدارتها، توفر لك أفضل العروض لعيش تجربة تجعلك تكوّن أجمل الانطباعات والذكريات التي تدوم لوقت طويل نظراً لما تزخر به من منافذ لبيع المأكولات والمشروبات التي تنتشر في الأرجاء، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المتنوعة والفريدة ومن نوعها.

“لا ميزكاليريا” في “ذا بافيليون” في “ذا بيتش”، “جميرا بيتش ريزيدنس”

اصطحب شخصاً مميزاً في حياتك واستمتع بيوم لا يُنسى واختر ما يناسبك من بين ثلاثة أطباق رئيسية تضمها لائحة المأكولات مع قنينة من المشروبات الغازية مقابل 580 درهماً أو مع قنينة من المشروبات المنزلية مقابل 780 درهماً أو مع زجاجة من المشروبات الفوّارة مقابل 1280 درهماً، وذلك لكل زوج، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العرض متاح فقط في 14 فبراير من الساعة 6 مساءً حتى وقت متأخر من الليل.

للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0565202020

“هاريكاينز غريل آند بار”، في “ذا بيتش”، “جميرا بيتش ريزيدنس”

توجه إلى “هاريكاينز غريل آند بار” للاستمتاع بوليمة تقليدية مستوحاة من الأطباق الجنوب أفريقية والبرتغالية والاسترالية المعاصرة. باشر بتناول وجبة مخصصة لزوجين مع جبنة الحلوم المشوية والفيتا، على أن يليها “طبق يوم الفالنتين” المكوّن من قطعة لحم تندرلوين ميداليون زنة 150 جراماً و4 حبّات من روبيان النمر العملاق وقطعتين من فطر البورتوبيلو مع الثوم بالجراتان والهليون والفطر الدائري والبطاطا المقلية – مع كأسي مشروب منزلي (العنب أو الهوبس). وأخيراً، اختتم وجبتك بتذوّق أشهى الحلويات مع كعكة الجبن بالفراولة اللذيذة التي يمكنك مشاركتها. استمتع بهذا اليوم الاحتفالي مقابل 595 درهماً في 14 فبراير.

للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 043861613

“شواء كلاو”، في “ذا بيتش”، “جميرا بيتش ريزيدنس”

أيتها السيدات والآنسات، ارتدين ملابسكن الأنيقة وتوجهن إلى “شواء كلاو” للاستمتاع بمجموعة من أشهى الأطباق الأمريكية االجنوبية يوم الثلاثاء والتمتع بالمشروبات المجانية والأصناف المفضلة لديكن التي تضمها لائحة المأكولات، وذلك مقابل 95 درهماً.

للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 045774357

“إيتالي”، في “ذا بيتش”، “جميرا بيتش ريزيدنس”

قم برحلة إلى إيطاليا عبر تذوّق الطعام الإيطالي الخاص بـ”يوم الفالنتاين” الذي يضم قائمتي مأكولات محددتين هما: “ماري” و”تيرا”.

تتميّز قائمة “ماري” المستوحاة من كوكب الأرض، بكونها تضم أطباقاً شهية مثل ريزوتو الشمندر المغطى بفوندو جورجونزولا الخفيف وفيليه سمك النهاش الأحمر مع صلصة اللوز والحامض الدافئة والكانولي بتوت العليق ورغوة جياندوجا، بالإضافة إلى الفانيليا والزيت.

أما قائمة مأكولات “تيرا” المستوحاة من عالم البحار، فتضم لحم الواجيو تارتار والمايونيز بالزعفران والأرضي شوكي البنفسجي الصغير المقلي والريزوتو مع تريفيزو راديكيو وعصير العنب الأحمر ونقانق اللحم البقري، بالإضافة إلى قالب شكولاتة “تري” وصلصلة الباشن فروت.

تُقدم هذه الأطباق في المطعم في 14 فبراير اعتباراً من 7 مساءً وصاعداً، وبإمكان الضيوف الاستفادة من باقة المشروبات الغازية مقابل 575 درهماً للزوجين، أما الباقة المتوفرة مع عصير العنب فهي مقابل 795 درهماً للزوجين أيضاً.

للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 045611185

“بلا بلا دبي”

“كامبا كابانا”: يوفر “بلا بلا” خيمة النزهة الشاطئية الشهيرة تحت النجوم كل مساء من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 11 ليلاً. ويمكن للضيوف الاسترخاء مع سلة نزهة تحتوي على زجاجة من المشروب الفوّار ومجموعة مختارة من الصلصات والخبز ولفائف السوشي والـ”شاركوتيه”. ستكمل الفراولة المغموسة بالشوكولاتة والفواكه الطازجة والقشدة هذا العشاء اللذيذ لشخصين. متوفر في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، بسعر يبدأ من 550 درهماً للزوجين.

يوفر “بلا بلا” خيمة النزهة الشاطئية الشهيرة تحت النجوم كل مساء من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 11 ليلاً. ويمكن للضيوف الاسترخاء مع سلة نزهة تحتوي على زجاجة من المشروب الفوّار ومجموعة مختارة من الصلصات والخبز ولفائف السوشي والـ”شاركوتيه”. ستكمل الفراولة المغموسة بالشوكولاتة والفواكه الطازجة والقشدة هذا العشاء اللذيذ لشخصين. متوفر في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، بسعر يبدأ من 550 درهماً للزوجين. “جالينتينز”: احتفل بالصداقات بيوم كامل من المرح قبل “يوم الفالنتاين” في “بلا بلا”. يشمل احتفال “جالينتينز” طوال اليوم في 13 فبراير، اليوجا ووجبة إفطار ويوم حمام السباحة للسيدات، مع مشروبات غير محدودة ومجموعة مختارة من الوجبات مقابل 250 درهماً. وبالإمكان الحصول على المزيد عبر طلب زجاجة مشروب فوّار فاخرة مقابل 300 درهم من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر.

وبالإمكان أيضاً الاستفادة من باقة اليوجا والفطور مقابل 115 درهماً فقط من الساعة 9 صباحاً وصاعداً. أضف إلى ذلك، هنالك باقة “يوم جالينتينز للسيدات” مقابل 150 درهماً فقط اعتباراً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 بعد الظهر. أما باقة “ليلة جالينتينز للسيدات” فهي مقابل 195 درهماً بدءاً من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 11 ليلاً.

“عشاء يوم الفالنتاين”: استمتع بأمسية رائعة مع قائمة مؤلفة من ثلاثة أطباق شهية، مع أربعة صحون مقبلات تشاركية وخيارات للطبق الرئيسي والحلوى. ابدأ الأمسية بمشروب ترحيبي واستمتع بأداء رومانسي مباشر يحيه جريج بيرسون.

تتوفر الباقة الرومانسية في 14 فبراير من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل مقابل 550 درهماً للزوجين وتتضمن كأساً من العنب الرائع؛ وذلك مقابل 800 درهم للزوجين مع كأس من مشروب فوّار فرنسي، بالإضافة إلى علبة كهدية فيها مشروب فوّار.

“آنتي فالنتايبن” في “ذا تانت”: لا يوجد لديكم شخص تحتفلون معه بـ”يوم الفالنتاين”؟، فلا مشكلة في ذلك! إذاً توجهوا إلى “ذا تانت”. تحصل السيدات على مشروبين مجانيين ويمكنهن محاولة الوقوع في الحب مرة أخرى من خلال المشاركة في لعبة “بلا بلا تاندر” على المسرح. يمكن للشخصين الفائزين الاستمتاع بنزهة في خيمة نزهة الشاطئ كأول موعد لهما. وسوف تُقام ليلة “آنتي فالنتايبن” يوم الثلاثاء في 14 فبراير من الساعة 8 مساءً ولغاية الساعة 3 فجراً.

لا يوجد لديكم شخص تحتفلون معه بـ”يوم الفالنتاين”؟، فلا مشكلة في ذلك! إذاً توجهوا إلى “ذا تانت”. تحصل السيدات على مشروبين مجانيين ويمكنهن محاولة الوقوع في الحب مرة أخرى من خلال المشاركة في لعبة “بلا بلا تاندر” على المسرح. يمكن للشخصين الفائزين الاستمتاع بنزهة في خيمة نزهة الشاطئ كأول موعد لهما. وسوف تُقام ليلة “آنتي فالنتايبن” يوم الثلاثاء في 14 فبراير من الساعة 8 مساءً ولغاية الساعة 3 فجراً. للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 04 584 4111

“فراتيللي لا بوفالا”

احجز مكانك في “فراتيللي لا بوفالا” للاحتفال بـ”يوم الفالنتاين” وتمتع بشرب كأس مجاني من المشروباب الفوّارة الخالية من الكحول، وتلذذ بتناول الحلوى الشهية المصنوعة على الطريقة المنزلية مقابل كل 200 درهم تنفقها.

للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 04 430 3497

“موندو”

عِش التجربة الحقيقية في عالم تذوّق الطعام، بالإضافة إلى الاستمتاع بكل جوارحك بالشكولاتة المصنوعة على الطريقة المنزلية التي تُقدم كمجاملة لك على مدار اليوم في 14 فبراير.

للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0585056183

“بومباي بانغلو”

انتقل إلى شوارع الهند في “يوم الفالنتاين” واستمتع بقائمة المأكولات التي يُعدّها “بومباي بانغلو” خصيصاً لهذه المناسبة طوال اليوم في 14 فبراير. ولا تجعل الأطباق غير النباتية التي تحتويها قائمة المأكولات مقابل 300 درهم تفوتك، في حين أن سعر قائمة المأكولات النباتية يبلغ 250 درهماً.

للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 044270758

“بيتزاريا دا ميكليه”

تعال إلى ” بيتزاريا دا ميكليه “، أحد أقدم مطاعم البيتزا في العالم، لتناول بيتزا نابولي أصلية وسط ديكور صُمم خصيصاً للاحتفال بـ”يوم الفالنتاين”.

للحجوزات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 045484489

“روكسي سينما”

يحظى عشاق السينما بفرصة ربح باقة “بلاتينيوم” للاحتفال بموعد ليلي، بما في ذلك تذكرتين للفيلم الذي يختارونه والموكتيلات وطبق تشاركي مع وجبات خفيفة شهية؛ أما الباقة الفضية للاحتفال بموعد ليلي، فتشمل تذكرتي سينما وناتشوز وفشار ومشروبات غازية في روكسي سينما في “ذا بيتش” في “جميرا بيتش ريزيدنس”. ستبدأ المسابقة في 3 فبراير وسيتم الإعلان عن الفائزين في 12 فبراير.

للمزيد من المعلومات وكيفية المشاركة، يُرجى زيارة: www.instagram.com/thebeachdubai

“سامي جرين”

شعرك يستحق الحب أيضاً! دللي نفسك بمظهر وإحساس جديدين من خلال الاستمتاع بخصم 50% على الهايلايت للشعر من 11 إلى 14 فبراير.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 045897232

“أوباترا”

امنح بشرتك الإشراقة والنعومة مع القليل من TLC في “يوم الفالنتاين” مع خصم 30% على جميع المنتجات في “أوباترا”.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0544955085

مكافآت “تيكيت” من “دبي القابضة”

بالإضافة إلى ذلك، سوف يستحق أي مستخدم حالي لبرنامج المكافآت “تيكيت” يزكّي صديقاً يقوم بربط بطاقته بنجاح، استعادة 10 أضعاف نقداً على شكل نقاط يتم إنفاقها كلها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.thebeach.ae والبقاء على اطلاع دائم حول المسابقات والفعاليات والعروض المتعلقة بـ”يوم الفالنتاين” المقبل من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي على: @TheBeachDubai