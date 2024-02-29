جمعيات أوروبية تتهم ميتا بانتهاك قوانين البيانات

تقدمت جمعيات للمستهلكين من ثماني دول أوروبية بشكاوى إلى سلطات حماية البيانات الشخصية، تطال نموذج الاشتراك المدفوع الذي اعتمدته شركة “ميتا” في شبكتي فيسبوك وانستغرام.

وتعتبر هذه الجمعيات أن هذا النموذج، الذي يُلزم المستخدمين بدفع اشتراكات لقاء عدم مشاهدة الإعلانات، يُخالف قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

وتُؤكد جمعيات المستهلكين أن “ميتا” تُحاول “إجبار” المستخدمين على الموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية، وأنّ هذا الأسلوب لا يتماشى مع النظام العام لحماية البيانات.

ويُشير المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين إلى أنّ “هذا النوع من نموذج الأعمال القائم على المراقبة يطرح كل أنواع المشاكل مع النظام العام لحماية البيانات”.

وتُطالب جمعيات المستهلكين الشركة الأميركية بالحدّ من جمع البيانات إلى ما هو ضروري جداً والتصرّف بشفافية تامة.

من جانبها، تُنكر “ميتا” هذه الاتهامات، وتقول إنّها تُقدم نموذجًا تجاريًا اختياريًا يُتيح للمستخدمين اختيار كيفية مشاركة بياناتهم.

وقدّمت جمعيات المستهلكين شكاويها إلى سلطات حماية البيانات في ثماني دول أوروبية، ويُفترض مبدئياً أن تتولى هيئة حماية البيانات الايرلندية اتخاذ القرار لأنّ المقر الاوروبي لـ”ميتا” يقع في ايرلندا.

ومن المُتوقع أن يصدر المجلس الأوروبي لحماية البيانات موقفاً في هذه المسألة بحلول نهاية آذار/مارس.