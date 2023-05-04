جمجوم فارما تعتزم إدراج أسهمها في السعودية

أعلنت شركة “جمجوم فارما”، اليوم الخميس، نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي في سوق الأسهم الرئيسية بالسعودية.

وكانت هيئة السوق المالية، قد وافقت على طلب الشركة طرح 21 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

وقالت الشركة إنه سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، والتي ستمتد من 15 أيار / مايو حتى 22 مايو 2023.

وستخصص الشركة كامل أسهم الطرح للمؤسسات، وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى 18.9 مليون سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وأطلقت شركة جمجوم فارما عملياتها التجارية في عام 2000 بالسعودية، وتصنف من أكبر 5 شركات أدوية في المملكة، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

تظهر السوق العالمية للطروحات العامة الأولية علامات على التعافي، حيث شجع الانتعاش في سوق الأسهم الشركات على اختبار شهية المستثمرين لصفقات جديدة لإدراج أسهم. شهد شهرا مارس وأبريل تسعير اكتتابات عامة أولية بنحو 25 مليار دولار على مستوى العالم، أي ما يقرب من ضعف القيمة المسجلة في الشهرين الأولين من العام عندما دخلت عمليات الإدراج في حالة ركود تقريباً.

وتقود أبوظبي طفرة الطروحات العامة الأولية في الخليج العربي في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إدراج شركة “أدنوك للغاز” بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو أكبر طرح في العالم حتى الآن هذا العام. استمرت المنطقة في كونها نقطة مضيئة في سوق الاكتتابات الأولية العالمية الضعيفة للغاية، إذ تؤثر المخاوف بشأن التضخم وضعف النمو الاقتصادي في شهية المستثمرين للمخاطرة.