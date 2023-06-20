الإمارات.. جمبو إنتربرايز تطلق مبادرة مهارات إنتل للابتكار في مدارس خاصة وحكومية

أعلنت جمبو إنتربرايز، التابعة لمجموعة جمبو للإلكترونيات، الرائدة في قطاع تجزئة الأجهزة الإلكترونية في الإمارات، عن تدريب أكثر من 200 طالب وأكثر من 100 مدرّس على مستوى الدولة في إطار مبادرة “مهارات إنتل للابتكار”.

وبصفتها الشريك الوحيد للمبادرة بدولة الإمارات، عملت جمبو إنتربرايز بالتعاون مع إنتل مع نخبة من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الدولة لدمج التكنولوجيا المتطورة في أساليب التدريس.

وتركز مبادرة “مهارات إنتل للابتكار”، التي من المتوقع أن تستقطب المزيد من الطلبة خلال العام الجاري، على سبعة مفاهيم ومهارات أساسية تشمل: التفكير التصميمي، والتفكير الحسابي، والبرمجة والترميز، وعلوم البيانات، والنمذجة والمحاكاة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الطلبة على تطوير نموهم العصبي والفكري بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي توفرها لهم، وذلك من خلال تطبيق مفاهيم المناهج الدراسية وربطها بحل المشكلات في العالم الحقيقي، إذ جرى تصميم برنامج المبادرة لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل في المستقبل.

وبهذا الصدد قال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو: “إن الاستثمار في أجيال المستقبل وتزويد الطلبة بالمهارات التي تعزز تطورهم في العمل، هو ضرورة ملحة، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال مبادرة مهارات إنتل للابتكار” التي تعكس أهمية المهارات الرقمية في تعزيز الأعمال وازدهارها ونفخر بقدرتنا على دعم تنمية مهارات الطلاب من خلال هذا البرنامج التعليمي “.

وأضاف تشادا: “نتطلع من خلال المبادرة إلى المساهمة في تطوير الكفاءات والمهارات، وذلك بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، حيث ستساعد المبادرة على تطوير المهارات المبتكرة للطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، مع الالتزام بمعايير الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى أن تصبح الدولة مركزاً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم”.

وبدورها قالت شيدام إرتم مديرة التعليم العمودي في “إنتل”: “نهدف من خلال المبادرة إلى دعم مهارات الطلبة بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية حيث نعمل على دمج برامجنا المبتكرة في المناهج الدراسية، وذلك انطلاقاً من إيماننا بضرورة تأسيس الطلبة وتعزيز مهاراتهم الرقمية في مراحل مبكرة لتأهيلهم لاجتياز المراحل الدراسية والنجاح في سوق العمل”.

تهدف إنتل إلى دعم رحلة التحول في أنظمة التعليم من خلال مبادرتها، مهارات إنتل للابتكار”، والتي وصلت إلى 47 دولة حول العالم، حيث شارك فيها حتى الآن أكثر من 21 مدرّس.