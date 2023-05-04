جماهير باريس سان جيرمان تطالب بطرد ميسي والخليفي واستقالة الإدارة

طالب المئات من مشجعي و”ألتراس” نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بطرد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والقطري ناصر الخليفي من الرئاسة واستقالة الإدارة، وذلك في مظاهرة أمام مقر النادي في باريس للتعبير عن سخطهم لما آل إليه مصير النادي.

ورفع المشجعون بعد 3 أيام من الخسارة أمام لوريان 1-3 في الدوري والتي كانت الثالثة لسان جيرمان في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه “سئمنا من المرتزقة! يجب طرد (الأرجنتيني ليونيل) ميسي! يجب طرد (القطري) ناصر (الخليفي، رئيس النادي)” و”استقالة الإدارة” و”باريس هو نحن”.

وانتقد بعض المشجعين، الذين حملوا قنابل دخانية، على وجه التحديد ميسي والبرازيلي نيمار ورفعوا لافتات تدعو اللاعبين إلى “تبليل القميص” خارج مقر النادي. وكتب بعض الألتراس على لافتة “باريس سان جيرمان: من أنت؟ إلى أين أنت ذاهب؟ هل تسمعني؟”.

وتضمن بيان لمجموعة “كوليكتيف ألتراس باريس” التي أبدت خشيتها على مصير النادي “نحن قلقون بصدق بشأن مستقبل واستدامة نادينا” متسائلة “هل لا يزال هناك طيار على متن الطائرة”.

واعتبرت المجموعة أن “الفريق الرياضي في حالة انجراف تام وهذا يرجع بشكل خاص إلى تعاقدات مخفضة ومن دون رؤية شاملة للاحتياجات الجماعية”. كما انتقدت “الإدارة الكارثية في السنوات الأخيرة التي قدمت جسوراً ذهبية للمرتزقة وإلى لاعبين تمت المبالغة في تقديرهم وغير مهتمين”.

وكان سان جيرمان بدأ الثلاثاء إجراءات تأديبية بحق نجمه ميسي واتخذ قرار إيقافه لعدة أيام على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون الحصول على موافقته.

كما أعرب الـ”ألتراس” عن رفضهم مغادرة النادي ملعب “بارك دي برانس” حيث يخوض مبارياته البيتيّة، في حين يستعد لاستحواذ محتمل على ملعب “ستاد دو فرانس”.

وغداة الهزيمة أمام لوريان، تجمع بعض المشجعين أمام مركز تدريب النادي كامب دي لوج، ورفعوا لافتات كتب عليها “لا أحد يحترمك بعد الآن. لماذا نفعل ذلك؟” و”أنت لا تمثل مدينتنا بأي شكل من الأشكال”.

وأصدر سان جيرمان شجب فيه الأفعال والكلام المهين الذي صدر عن المجهور وقال في بيان له: “يدين باريس سان جيرمان بأقصى درجات الحزم الأعمال التي المهينة لمجموعة صغيرة من الأفراد. مهما كانت الخلافات، لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأفعال. يقدم النادي كل دعمه للاعبيه وإدارته وجميع الأشخاص المعنيين بهذه السلوكيات المخزية”.