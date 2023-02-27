في لفتة إنسانية جميلة، ألقت جماهير نادي بشكتاش ونادي أنطاليا سبور آلاف ألعاب أطفال إلى أرض الملعب الذي جمعهما مساء أمس الأحد بهدف إرسالها إلى الأطفال المتضررين من الزلازل المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخراً.

ونالت الحادثة إعجاب كثيرين، وتم تداول صورها ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت جماهير بشكتاش وأنطاليا سبور هدايا الأطفال من دمى وألعاب، عند الساعة 4:17، وهو ذات التوقيت الذي حدث فيه الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم 6 فبراير/شباط الماضي.

وستذهب تلك الهدايا التي تم إلقاؤها من قبل جماهير بشكتاش إلى الأطفال الذي تضرروا من الزلزال.

وتعادل فريق بشكتاش أمام منافسه أنطاليا سبور سلبياً دون أهداف، أمس الأحد، في منافسات الجولة الـ 22 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعد توقفها إثر الزلزال المدمر الذي راح ضحيته نحو 44 ألف شخص في تركيا، وأكثر من 5 آلاف شخص في سوريا.

Fenerbahçeli taraftarların sesini canlı yayında kıstılar. Ama @erentutel o anları böyle kayda aldı. Stattaki 50 bin kişi tek ses: HÜKÜMET İSTİFA! pic.twitter.com/rbzzEeSUc9 — Sercan Meriç (@sercanmeric) February 25, 2023