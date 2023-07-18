بأبيات شعرية جماهير الأهلي السعودي تودع هدافها التاريخي عمر السومة

ودعت الجماهير الأهلاوية لاعبها الهداف عمر السومة، وذلك بعد أن تم استبعاده من معسكر الفريق الخارجي، برغبة من الجهاز الفني. وكان السومة عاد للأهلي بعد نهاية الموسم الماضي من نادي العربي القطري الذي لعب معه موسماً واحداً بنظام الإعارة.

يُذكر أن العقيد بدأ مسيرته الكروية مع فريق الفتوة السوري، وبعدها انتقل إلى فريق القادسية الكويتي عام 2011، ولعب معه 3 سنوات، قبل أن يبدأ مسيرته مع الأهلي الذي قدم معه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، وكان له الفضل بعد الله بتحقيق هذه الإنجازات نظير أهدافه المؤثرة في حسم البطولات. ولعب العقيد مع فريقه الأهلي 240 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 193 هدفاً، وقدم 30 تمريرة حاسمة، وحصد لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات، وتُوج بـ4 ألقاب، هي: الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي، هذا وبعد الإعلان عن إبعاده من المعسكر الخارجي أنشأت الجماهير الأهلاوية وسماً بعنوان «#شكراً_عمر _السومة»، كتبوا تحت هذا الهاشتاق الكثير من التغريدات،

حيث كتب رامي الحامدي:

قالوا توادع قلت يا صعب الوداع

‏وشلون أوادع من معه قلبي وديع

‏قلبي معه والسر من فرقاه ضاع

‏صحيح من يفقد زمام أمره يضيع.

وكتب حسام: وداعاً يا أسطورة وهداف الدوري السعودي التاريخي عمر السومة، كم تمنيت بأن الزمان يعود ونسترجع ما فات ونستمتع بتلك الأيام».

كما غرد علي الحارثي: ليست رواية من روايات شكسبير بل رواية رياضية سطرها التاريخ للتاريخي عمر السومة رضي من رضي وغضب من غضب، وأضاف: الأوفياء يشكرونك يا عمر على ما قدمته للأهلي.. يكفيك فخراً بأن تاريخ كرة القدم دون اسمك مع العظماء والعمر راح ولن يخفي عمر.

فيما كتب سعد القرني: انتهت الحكاية.. العقيد حفر اسمه في تاريخ الأهلي من ذهب وبات من الصعب علينا نسيانه.