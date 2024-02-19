جلفود 2024 ينطلق اليوم بحضور كبرى الشركات العالمية ومشاركة 5500 جهة

تنطلق اليوم في دبي فعاليات الدورة الـ29 من «جلفود»، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 فبراير الجاري.

تتميز دورة هذا العام من جلفود بمشاركة أكثر من 60 من خبراء استشراف مستقبل قطاع الأغذية العالميين لتقديم مجموعة غنية من الرؤى القيّمة حول التوجهات التكنولوجية والثقافية والديمغرافية، فضلاً عن التوجهات المتعلقة بنمط الحياة والنكهات التي ترسم ملامح مستقبل عالم الأغذية.

وتضم قائمة الخبراء المختصين في استشراف مستقبل الأغذية كلاً من دانيل ليفاين، مدير معهد أفانت غايد، وتوم تشيزرايت، خبير استشراف المستقبل التطبيقي، وطوني هانتر، خبير غذائي عالمي في استشراف المستقبل وعالم أغذية، والدكتور مورجان جاي، خبير استشراف المستقبل في مجال الأغذية.

ويسلط مؤتمر جلفود إنسباير الضوء على مستقبل أنظمة الغذاء، بما في ذلك سبل تكيف القطاع مع التوجهات الاستهلاكية وأنماط الحياة الناشئة، والعلوم المتطورة بما فيها دور الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيا البلوك تشين في تحسين الأمن الغذائي وتطوير الأغذية الجديدة.

كما ستكتسب مزايا الرقمنة في مجال البحث والتطوير واختبار الأغذية وتركيبها تركيزا لافتا كذلك هو الحال مع تقنيات الجينوم الجديدة والحلول الحيوية، واعتماد أفضل الممارسات في الزراعة، وبناء أنظمة الغذاء المتجددة/ الدائرية، ونماذج العمل الجديدة . وسيتم إبراز سبل الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة، مثل البيانات الضخمة، من قبل قطاع الأغذية والجهات التنظيمية بما يسمح بالرقابة الفورية وتعزيز إمكانية التتبع، وتعزيز المرونة والاستدامة في سلسلة التوريد للحد من أثر التغير المناخي وعدم التكافؤ الاقتصادي والنزاعات، وتجنب هدر الغذاء وزيادة مستويات إعادة التدوير في مجال تغليف الأغذية، وأحدث المنتجات والمكونات.

ويقدم مختبر الطعام، وهو معرض طهي في معرض جلفود 2024، تجربة فريدة بمشاركة نخبة من 15 طاهيا إيطاليا من خلال مجموعة مختارة من المنتجات المصنوعة في إيطاليا، لنقل تجربة التذوق والتراث الغني للمطبخ الإيطالي، كما سيوفر مختبر الأغذية الإيطالي الفرصة لدعم ترشيح المطبخ الإيطالي إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.