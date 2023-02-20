أريبيان بزنس – من جلفود 2023 دبي : أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إنه يتقبل على مضض على موافقة الاتحاد الأوروبي على السماح ببعض مكونات الحشرات والملونات من الحشرات في المنتجات الغذائية لكنه يطالب بالشفافية أمام المستهلك وعرض مكونات المنتجات بوضوح.

وأضاف بالقول:” نحن ضد المنتجات الغذائية الاصطناعية مثل الحليب فالصحة والتقاليد الطبيعية المتبعة لانتاج الطعام لا نتهاون فيها”. كما عبر الوزير لأريبيان بزنس عن معارضته لكل أنواع الأطعمة الاصطناعية مثل منتجات الألبان واللحوم داعيا إلى ممارسات مستدامة في إنتاج الغذاء.

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وزير الزراعة الإيطالي يوافق على مضض على قرار السماح بمكونات الحشرات بمنتجات الغذاء

عبر الوزير لأريبيان بزنس عن معارضته لكل أنواع الأطعمة الاصطناعية مثل منتجات الألبان واللحوم داعيا إلى ممارسات مستدامة في إنتاج الغذاء. pic.twitter.com/6nwpAfbciY — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) February 20, 2023

وحضر الوزير فرانشيسكو لولوبريجيدا، وهو حفيد ابن عم الممثلة الشهيرة جينا لولوبريجيدا، إلى الجناح الإيطالي لدى افتتاح معرض معرض جلفود 2023 دبي اليوم، والذي يقدم 180 شركة تعرض المنتجات الإيطالية ونخبة من الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان المأكولات الإيطالية الأصيلة طوال الفترة ما بين 20 و 24 فبراير

وأشار بيان صحفي وصل أريبيان بزنس أن قيمة الصادرات الإيطالية للأغذية الزراعية بلغت نسبة قياسية بحوالي 60 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 17%.

وحقق التوجه نحو سوق الإمارات أداء أقوى بكثير من التوقعات مع نمو يزيد عن 46% بقيمة قياسية تبلغ حوالي 400 مليون يورو (من يناير وحتى نوفمبر 2022).

ويجري استعراض عينة واسعة من هذه العروض الإيطالية الأصيلة، الاسم المرادف في جميع أنحاء العالم للأمن والجودة والتنوع الذي لا جدال فيه، هذا الأسبوع في الجناح الإيطالي بمشاركة 180 عارضًا في معرض جلفود 2023 الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال 20 إلى 24 فبراير.

يستضيف مختبر الطعام الإيطالي من تنظيم وكالة التجارة الإيطالية، الوكالة الحكومية المروجه لشعار “صنع في إيطاليا” حول العالم وفقًا لتوجيهات وزارة الخارجية الإيطالية، أشهر الطهاة الحائزون على نجمة ميشلان بما في ذلك سافيريو سبراجلي شيف مطعم المنتهى في فندق برج العرب وجيوفاني بابي شيف مطعم أرماني في برج خليفة، بالإضافة إلى طهاة إيطاليين آخرين يعملون في بعض أهم المطاعم الإماراتية المرموقة، وسيقومون بإعداد الوصفات الإيطالية الكلاسيكية من مكونات إيطالية أصلية 100% فقط مع التركيز بشكل خاص على وصفات البيتزا والجيلاتو والكافيه.

يعتبر المطبخ الإيطالي من أفضل المطابخ في العالم لتنوع أطباقه الذواقه والصحية. كما تساهم مكونات الأكلات عالية الجودة إلى جانب معايير السلامة الغذائية العالية في جميع مراحل عملية الإنتاج والتصنيع في النجاح العالمي للمأكولات الإيطالية.

ومن أهم المنتجات الداعمة لقطاع الأطعمة والمشروبات التي تحمل شعار “صنع في إيطاليا” في العالم والإمارات: النبيذ والمشروبات الأخرى (8 مليارات يورو في العالم، و68 مليون في الإمارات بنسبة تزيد عن 61%)، والمعكرونة والحبوب (تصدير أكثر من 7 مليارات يورو في جميع أنحاء العالم، و50 مليون إلى الإمارات بنسبة تزيد عن 31%). كما سجلت منتجات زيت الزيتون البكر الممتاز، والاجبان واللحوم المقددة، زيادة كبيرة في قيمة الصادرات.

كما ساهمت المكونات العضوية في نسبة النمو: حيث بلغت مبيعات المكونات العضوية المصنوعة في إيطاليا حول العالم 3.4 مليار يورو في عام 2022 (بنسبة تزيد عن 16% مقارنة بعام 2021). كما يتجلى الاعتراف بالأغذية الزراعية الإيطالية العضوية من خلال النمو طويل الأجل (بنسبة تزيد عن 181% مقارنة بعام 2012، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف تقريبًا) وحصة التصدير في سلة الأغذية الإيطالية (بنسبة 6% من إجمالي المنتجات الإيطالية).

وتعليقًا على مشاركة إيطاليا في معرض جلفود، قال ماتيو زوباس، رئيس وكالة التجارة الإيطالية المنتخب حديثاً: “يتم عرض دورنا الناجح في دعم عملية تدويل الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة خلال هذا الأسبوع، ونحن فخورون جدًا بأن صادرات المنتجات الغذائية الإيطالية إلى الإمارات قد حققت نموًا مضاعفًا في عام 2022، مع نسبة نمو فاقت التوقعات من بين إجمالي المنتجات التي تصدرها إيطاليا إلى الإمارات: بما يزيد عن 46%.

ومع شعار الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية “Sustainability is SustainabITALY”، نحن ملتزمون هذا العام بتعزيز المزيد من “الشراكات المستدامة بين إيطاليا والإمارات” حتى في قطاع الأغذية. وسيكون هذا أيضًا أحد مساهماتنا الملموسة في جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر “كوب 28″ القادم والذي ستستضيفه دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.”

وفي الواقع، تلعب الزراعة العضوية دورًا أساسيًا في المساعدة على الحفاظ على خصوبة التربة وفي مواجهة تغير المناخ والبيئة وفقدان التنوع البيولوجي. مع 17.4% من إجمالي المساحة الزراعية المخصصة للزراعة الحيوية (2.1 مليون هكتار، بنسبة تزيد عن 79% من عام 2012)، إذ تعد إيطاليا أحدى أكثر الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من الشركات العاملة في القطاع المنتجات العضوية ما يقدر بأكثر من 80 ألف شركة.

وفيما يتعلق بشهادات جودة المنتجات، تمتلك إيطاليا 842 تصنيفًا معتمدًا وتحتل المرتبة الأولى في أوروبا لمنتجات الزراعة الغذائية وزراعة الكروم المسجلة والمحمية والتي تساهم في 21% من الصادرات في صناعة الزراعة الغذائية الإيطالية

على مدى العقد الماضي، سجلت الزراعة الإيطالية انخفاضًا بنسبة أقل عن 32% في استخدام مواد المكافحة الضارة، مما يؤكد مكانتها باعتبارها أكثر البلدان استدامة في أوروبا. كما تعد الصناعة الإيطالية التي تبلغ انبعاثاتها 30 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وهي نسبة أكثر امتثالًا من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.