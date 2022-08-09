جفاف “تاريخي” يضرب أوروبا وتوقعات بارتفاع أسعار زيت الزيتون

حذر مصدر رئيسي لزيت الزيتون من أن سعر زيت الزيتون سيرتفع مع تضرر الإنتاج في إسبانيا من موجات الحر بحسب بي بي سي.

وقالت شركة Acesur ، التي تزود أكبر محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة ، لبي بي سي إن هذا سيغذي الأسعار في المتاجر في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة عندما تجدد الشركات عقودها.

قال مدير التصدير في الشركة ، ميغيل كولمينيرو ، إن العملاء قد يشهدون ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 20-25٪، وتنتج إسبانيا ما يقرب من نصف زيت الزيتون في العالم.

لكن البلاد ، إلى جانب أجزاء أخرى من أوروبا الغربية التي تنتج زيت الزيتون ، بما في ذلك إيطاليا والبرتغال ، تعاني من درجات حرارة قصوى ونقص في هطول الأمطار في الأسابيع الأخيرة.

وأنتجت إسبانيا العام الماضي نحو 1.4 مليون طن من زيت الزيتون لكنه قال إن المسؤولين يتوقعون الآن ما لا يقل عن مليون طن لهذا الموسم.

وأضاف أن الطقس الجاف قد يؤثر أيضًا على محصول الموسم المقبل ، إذا لم تتمكن أشجار الزيتون من زراعة أغصان جديدة بسبب نقص المياه.

هذا له تأثير على الأسعار العالمية. في يوليو ، ارتفع سعر زيت منتك Mintec القياسي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى أعلى مستوى له حتى الآن هذا العام ، مرتفعًا بنسبة 7.3٪ عن الشهر السابق و 14.2٪ عن العام السابق ، وفقًا لمجموعة أبحاث السوق.

وتشهد دول في الاتحاد الأوروبي موجة حر وجفاف استثنائية بحسب أ ف ب، ومن المتوقع أن تشتد موجات الجفاف ويزداد شح المياه مستقبلا، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية التي حثت الدول الأعضاء على تعلّم طرق إعادة استخدام المياه المعالجة.

تعاني عشرات البلدات الفرنسية من شح حاد في مياه الشرب من جراء جفاف وصفه وزير الانتقال البيئي في فرنسا كريستوف بيشو الجمعة بـ”التاريخي”. مضيفا “كل الرهان يتمثل في تشديد بعض القيود”.

“أكثر من مئة بلدة في فرنسا لم يعد لديها حاليا ماء للشرب” هذا ما أدلى به وزير الانتقال البيئي في فرنسا كريستوف بيشو الجمعة خلال زيارة له إلى جنوب شرق البلاد، واصفا الجفاف الذي تشهده البلاد على غرار دول أوروبية أُخرى بـ”التاريخي”. وأكد الوزير أن في غالبية المناطق التي تشكو نقصا في ماء الشرب “تتم عمليات التزود من خلال شاحنات نقل الماء… بما أنه لم يعد هناك شيء في القنوات”…”كل الرهان يتمثل في تشديد بعض القيود”.