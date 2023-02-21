يواصل مستشفى صحة الافتراضي السعودي تقديم خدماته للمنكوبين عن بعد عبر حزمة من خدمات الطب الاتصالي وذلك امتدادًا لجهود الإنقاذ التي سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المتضررين من آثار الزلزال المدمر كل من تركيا وسوريا، حيث تفرغ نخبة من الاستشاريين بمختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية ومعاينة الحالات الطبية الدقيقة عن بعد.

ويتكامل جهد المستشفى مع الأعمال التي تقدمها كوادر هيئة الهلال الأحمر السعودي المتواجدة في الميدان لمساعدة المتضررين، وبشراكة فنية مع شركة الاتصالات السعودية لتمكين مستشفى صحة الافتراضي من تقديم خدماته عن بعد بكفاءة وجودة.

وتعتبر الخدمة التي يقدمها المستشفى، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، نوعية للمساعدة في فرز الحالات الدقيقة التي تحتاج المزيد من العناية في مراكز صحية متخصصة عن تلك التي يمكن معالجتها من قبل الكوادر الميدانية، حيث نجح استشاريو الباطنة في المستشفى من تشخيص حالة رجل تركي يبلغ من العمر 54 عاماً كان قد تم تشخيصه كحالة باطنية متقدمة، ليتم اكتشاف أنه يعاني من اضطراب كرب ما بعد الصدمة ويحتاج عناية نفسية متخصصة.

جسر رقمي صحي، يصل بخدمات #مستشفى_صحة_الافتراضي إلى متضرري الزلازل في أماكنهم، إكمالاً لمسيرة المملكة في الإغاثة. pic.twitter.com/6PqA8WPurm — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 16, 2023

ورفع السفير التركي في السعودية فاتح أولو صوي شكره للقيادة السعودية على الوقفة الأخوية، وقال “سنذكر دائمًا أن القيادة والشعب السعودي ‫وقَفَا إلى جانبنا في تلك الأوقات العصيبة… في كارثة القرن التي لم نرَ مثلها من قبل”.

السفير التركي لدى السعودية في زيارته لـ #مستشفى_صحة_الافتراضي واطلاعه على إسهام المستشفى بخدماته للمتضررين من الزلزال، عبر جسر رقمي صحي. pic.twitter.com/dCVEKncREX — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 18, 2023

وجاء ذلك خلال زيارته لمستشفى صحة الافتراضي، ومركز القيادة والتحكم في مقر وزارة الصحة السعودية بالرياض، واطلاعه على الخدمات الافتراضية التي بدأ المستشفى بتقديمها عن بُعْد للعوائل المتضررة هناك.

وقدم مستشفى صحة الافتراضي التابع لوزارة الصحة السعودية منذ إطلاقه قبل عام أكثر من خمسة ملايين استشارة وخدمة افتراضية، وتعد هذه المبادرة في الإغاثة الرقمية العاجلة من أوائل المساهمات من نوعها في العالم.