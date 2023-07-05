جسر الملك فهد: إتاحة دفع الرسوم إلكترونياً لتفادي الأنتظار

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد شرق السعودية، أنه يمكن دفع رسوم عبور الجسر إلكترونيًا، وذلك لتفادي الانتظار عند البوابات، والتي تمنح الحركة سرعة في العبور .

ومن مزايا دفع رسوم عبور الجسر إلكترونيًا، أوضحت المؤسسة على حسابها في “تويتر”، أن دفع رسوم عبور الجسر إلكترونيًا له العديد من المزايا، منها عبور أسرع، عدم الانتظار، بوابات إلكترونية تلقائية، تفعيل الخدمات عبر تطبيق “جسر”.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في وقتاً سابق أكدت على جميع المسافرين ضرورة حمل كافة الوثائق المطلوبة عبر الجسر في الاتجاهين أهمية حمل كافة الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

خطوات تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني للرسوم لعبور #جسر_الملك_فهد.#خلك_أسرع pic.twitter.com/fyJLbp6OXn — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) June 30, 2023