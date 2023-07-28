جسر الملك فهد يحدد وثائق سفر الأطفال إلى البحرين

جددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، التذكير، بالوثائق اللازمة لسفر الأطفال إلى البحرين عبر الجسر.

وذكرت مؤسسة جسر الملك فهد، عبر حسابها على تويتر”، أن سفر الأطفال إلى البحرين يستلزم الوثائق التالية،

أولاً: يشترط اصطحاب وثيقة سفر لم نليس لديه هوية.

ثانياً: يشترط تصريح ولي الأمر لمن هم دون سن الت21 عاماً، عند السفر مع غير الوالدين.

الوثائق اللازمة لسفر الأطفال إلى البحرين عبر #جسر_الملك_فهد. pic.twitter.com/6Pchd9Mdms — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) July 28, 2023

وكانت مؤسسة جسر الملك فهد قد ذكرت في وقت سابق أن مزايا التأمين على المركبة إلكترونياً تتضمن: الدفع المسبق قبل الوصول للجسر، طرق دفع متنوعة ومساراً مخصصاً لعبور أسرع.