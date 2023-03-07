جسر الملك فهد، ازدحام متوقع للعبور اليوم الثلاثاء

يظهر موقع جسر الملك فهد تقديرات بحدوث ازدحام في العبور اليوم الثلاثاء مع إجازات المدارس، وقرب شهر رمضان، فيما أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بدأ اعمال توسعة وصيانة منطقة الإجراءات في جسر_الملك_فهد.

وجرى مؤخرا إغلاق بوابات جسر الملك فهد، بعد أن وصل زحام الجسر إلى البوابات الرئيسية للدخول، وذلك لأول مرة منذ افتتاح الجسر قبل 36 عامًا.

وتم تسجيل أعلى رقم للمسافرين عبر جسر الملك فهد، السبت الماضي، وذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه تم تسجيل أعلى رقم عبور للمسافرين في يوم واحد، منذ افتتاحه قبل 36 عامًا، بعدد 136.500 مسافر. وتنصح المؤسسة بتفقد تطبيق جسر لإتمام الرحلة بسرعة أكبر.

#جسر_الملك_فهد يُسجل عبور أعلى عدد مسافرين منذ افتتاحه. pic.twitter.com/numbvz5nQf — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) March 5, 2023