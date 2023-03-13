احتفلت جزيرة الجبيل، مشروع التطوير البالغة قيمته 12 مليار درهم إماراتي، ويمتد على مسافة تزيد عن 30 كيلو متراً من الواجهة البحرية، بالتسليم الرسمي الأول لعقاراتها منذ الإعلان عن المخطط الرئيسي لمشروع تطوير الجزيرة في عام 2020. وتم ذلك خلال حفل رسمي أُقيم في الجزيرة بحضور منير حيدر، الشريك الإداري في شركة ليد للتطوير والمهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار.

ويأتي هذا الإعلان كمحطة بالغة الأهمية في رحلة تطوير جزيرة الجبيل، مع تسليم المجموعة الأولى من قطع الأراضي الخاصة في الجزيرة، والبالغ عددها 112 قطعة أرض. ويؤكد هذا الإعلان على التزام شركة ليد للتطوير بإنهاء المشروع في الموعد المحدد.

وبعد الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسة وتشغيل المحطات الكهربائية الفرعية في الجزيرة، والتي تزود المناطق السكنية بالطاقة اللازمة، قامت شركة ليد للتطوير بدعوة المالكين للحضور واستلام سندات ملكية الأراضي الخاصة بهم، الأمر الذي يمكّنهم من البدء بأعمال تشييد فللهم الخاصة على هذه الأراضي التي تتراوح مساحتها من 2,000 إلى 35,000 متر مربع، حيث سيتمكنون من الإستمتاع بالمناظر و الواجهات المائية الخلابة والتي تتراوح من 35 إلى 120 متراً للأرض الواحدة.

وتعليقًا على هذه الخطوة الهامة، قال منير حيدر، الشريك الإداري في شركة ليد للتطوير: “نحن سعداء بوصولنا إلى هذه المرحلة الهامة من رحلة تطوير جزيرة الجبيل وتسليم أكثر من 112 قطعة أرض لمالكيها. والآن ومع الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة، نحن متحمسون لانطلاق أعمال التنفيذ لمجموعة المخططات المقدمة والمعتمدة وتشييد أولى الفلل الفاخرة ذات التصاميم الفريدة والمتنوعة في جزيرة الجبيل”.

ويعتبر تسليم الوحدات السكنية الأولى علامة ملموسة على أننا نسير على الطريق الصحيح لتسليم المشروع في الوقت المحدد، ويثبت كذلك أن أعمال البناء مستمرة على قدم وساق ضمن المشروع بأكمله. ونتطلع قدُماً للمرحلة التالية من عمليات التسليم خلال الربع الأخير من عام 2023، والتي تشكّل فصلاً آخر في مسيرتنا المتواصلة في تنفيذ المشاريع المجتمعية الرائدة في المنطقة”. وأضاف: “أود في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى حكومة أبوظبي على دعمهم الدائم والمستمر لجزيرة الجبيل، وإلى فريق عمل شركة ليد للتطوير على عملهم المتفاني لإحياء هذا المشروع ، وإلى عملائنا والمستثمرين على ثقتهم بالسوق العقاري في أبوظبي، إذ أن إيمان جميع هؤلاء الشركاء ودعمهم كان له دور كبير في تحقيق هذا التطور الملموس في مشروع جزيرة الجبيل.

كما يضم المخطط الرئيسي للجزيرة العديد من خيارات الترفيه الراقية بما فيها المركز التجاري ومرسى اليخوت الذي يقع بجوار نادي اليخوت، والنادي الشاطئي، وصالات لياقة بدنية ورياضية متعددة، ومساحات خارجية وحدائق بمساحة تتجاوز 1 مليون متر مربع،