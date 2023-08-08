جريمة هزت الشارع المصري.. قتل زوجته وبناته بين الحياة والموت

أقدم مواطن مصري على ذبح زوجته وبناته الخمس في قرية كفر غطاطي المصرية قبل أن يتوارى عن الأنظار، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا حول قيام مواطن بذبح أسرته بالكامل بعد مشاجرة حصلت مع زوجته قبل أن يفر هاربا.

وبانتقال رجال الشرطة والنيابة والإسعاف تبين مقتل الزوجة وإحدى البنات الخمس، فيما لا تزال الأخريات يصارعن بين الحياة الموت وهن مصابات بجروح غائرة في الرقبة.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” فإن المتهم يدعى عبد المولى بكري، 40 عاما، ويعمل في الخردة وتبين من سجله الجنائي أنه كان محكوما عليه بالسجن في قضية جنائية وقضى عقوبته وكان خارجا لتوه من السجن قبل ارتكاب الجريمة.

وأوضح مصدر أمني أن شهادات الجيران أجمعت على سماعهم أصوات شجار وصراخ من الشقة التي يسكن بها المتهم وأسرته وحينما هرع الأهالي لإغاثة الزوجة وبناتها الخمس بعد تعالي صرخاتهن فوجئوا بأن المتهم ذبحهن جميعا بواسطة سكين وفر هاربا حينما رأى الجيران.

وكشف المصدر أن الضحايا في الجريمة هن الزوجة رانيا محمد عبد المقصود (39 عاما) ربة منزل، توفيت، وابنتها جنا (9 أعوام) توفيت، والمصابات في المستشفى في حالة حرجة هن ملك (16 عاما) ومنة (15 عاما) ومي (8 أعوام) وساجدة (5 أعوام).