أعلنت شركة جرير للتسويق السعودية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة أمس الأربعاء بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد.

وقالت جرير في بيان لها على موقع تداول إنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة 1200 مليون سهم بدلاً من 120 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

فيديو | للمرة الأولى في السوق الرئيسية.. "جرير" توصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/GT5Ett3oZu — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 15, 2023

وأنهت شركة جرير عام 2022 بأرباح بلغت نحو 970 مليون ريال بتراجع طفيف بلغ 2 بالمئة مقارنة بأرباحها في 2021 وتأتي تلك التراجعات في الأرباح نتيجة زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة الإنفاق على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية.

وأفصحت الشركة عن تعرضها لخسائر فروق العملة بمبلغ 29 مليون ريال والمتعلقة بالشركة التابعة في جمهورية مصر نتيجة قرار السلطات المصرية تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

حيث أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22 بالمئة من رأس المال بما يعادل 2.2 ريال عن الربع الرابع 2022 ليصبح إجمالي التوزيعات عن العام الماضي 7.95 ريال حيث بلغت الأرباح موزعة 97 بالمئة من الأرباح الصافية.

وبلغ عدد معارض جرير 68 معرضاً 60 منها داخل المملكة العربية السعودية، ويبلغ متوسط الإيراد للفرع الواحد 123 مليون ريال، بينما بلغ متوسط الربح للفرع الواحد 13 مليون ريال.

والجدير بالذكر أن معظم فروع جرير مستأجرة حيث تبلغ الالتزامات التأجيرية طويلة وقصيرة الأجل نحو 720 مليون ريال سنوياً.

وتوسعت جرير -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية والكتب- من متجر واحد في العاصمة السعودية الرياض في العام 1979 إلى سلسلة من نحو 80 معرضاً معظمها في المملكة ونحو 10 في دول الخليج العربية ومصر.