جرير السعودية: 30% من زوارنا فقط يشترون

قال محمد العقيل رئس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السعودية إن 30 بالمئة فقط من زوار فروعنا يقومون بعملية شراء.

وأوضح “العقيل” في تصريحات لقناة “الإخبارية” السعودية أمس الخميس أن 30 بالمئة من إجمالي مبيعاتنا عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف أنه “في الماضي كان الذهاب إلى معارضنا نوع من التسلية والترفيه وحاليا الزبون يشتري ويخرج”.

أرباح جرير

حققت شركة جرير للتسويق، المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، أرباحاً فصلية بلغت نحو 325 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2025، دون متوسط التوقعات البالغ 333.8 مليون ريال، حسب بلومبرغ.

وقالت الشركة، التي تنشط في بيع الأدوات المكتبية والمدرسية والكتب والوسائل التعليمية الأسبوع الماضي، في إفصاح على موقع “تداول”، إن أرباحها نمت بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بنسبة مقاربة مدفوعاً بزيادة المبيعات. وأوضحت أن ارتفاع إجمالي الربح جاء بنسبة أقل من نمو المبيعات، بسبب انخفاض نسبي في هوامش الربحية، وتغير المزيج البيعي نحو الأقسام الأقل ربحية نسبياً.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 5.8 بالمئة ليصل إلى 739.4 مليون ريال، مدفوعاً بتحسن المبيعات وإجمالي الربح.

أرباح جرير في 2024

وارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في العام 2024 بشكل طفيف، إلى 974 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بأرباح 973 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتوسعت جرير -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية والكتب- من متجر واحد في العاصمة السعودية الرياض في العام 1979 إلى سلسلة من نحو 80 معرضاً معظمها في المملكة ونحو 10 في دول الخليج العربية منها قطر والكويت والإمارات ومصر.