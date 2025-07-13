جروك 4، قفزة جديدة  للذكاء الاصطناعي فهل هو الأقوى بين المنافسين في العالم اليوم؟

تتزايد المؤشرات لتطور تقنية يظهر أننا على أعتاب موجة نمو جديدة للذكاء الاصطناعي، ويُنظر إلى جروك 4 من شركة xAI التي يملكها إيلون ماسك، كمؤشر محتمل على هذه المرحلة القادمة. وتدعم هذه الفكرة عدة عوامل أهمها تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وشهدت التطورات الأخيرة، لا سيما في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي، تطورات سريعة بشكل ملحوظ. وقد فاقت القدرات التي أظهرتها نماذج مثل GPT-4 و كلود وغيرها الكثير من التوقعات، مما أدى إلى الاعتقاد بأننا ندخل مرحلة من الابتكار بوتيرة أسرع. قدرات غروك تصل لحوالي ٢٥٦ ألف رمز، فما معنى ذلك؟ تشير “نافذة سياق ٢٥٦,٠٠٠ رمز (token) في سياق نموذج اللغة الكبير (LLM) إلى أقصى كمية من المعلومات التي يمكن للنموذج معالجتها و”تذكرها” في تفاعل واحد أو خلال محادثة مستمرة. الرموز tokens: لا تُعالج نماذج اللغة الكبيرة اللغة حرفيًا. بل تُقسّم النص إلى وحدات أصغر تُسمى “الرموز- tokens “. يمكن أن يكون الرمز كلمة كاملة، أو جزءًا من كلمة (مثل “un-” أو “-ing”)، أو علامة ترقيم، أو حتى حرفًا واحدًا. في المتوسط، غالبًا ما يُعادل ١٠٠٠ رمز حوالي ٧٥٠ كلمة إنجليزية. و نافذة السياق (أو طول السياق هي “الذاكرة العاملة” لنموذج اللغة الكبير. عندما تُوجّه إلى نموذج اللغة الكبير مُطالبة، أو تُجري محادثة مستمرة معه، فإن جميع المُدخلات (المُطالبة، الرسائل السابقة) ومُخرجات النموذج المُولّدة (ردوده) تستهلك مساحةً داخل نافذة السياق هذه. ومثلا، طلبت منه إعادة كتابة فصل وهمي من قصة، ونسخت أحداثها فيه طالبا إعادة صياغتها بأسلوب يجمع بين اليوتيوبر الشهير باسم الدحيح مع سجع أدب المقامات، وفورا قدم قصة طويلة ومثيرة (هنا).

ماذا يعني ٢٥٦,٠٠٠ رمز عمليًا؟وحين نقول نافذة سياق تحتوي على ٢٥٦,٠٠٠ رمز تعني ذاكرة هائلة وضخمة للغاية. ولتوضيح ذلك، فإن ١٠٠,٠٠٠ رمز تعادل تقريبًا ١٦٥ صفحة A4 من النص الإنجليزي. لذا، فإن ٢٥٦,٠٠٠ رمز تعادل تقريبًا ٤٠٠-٤٢٥ صفحة من النص. – تخيل إذا أن تنسخ وتلصق نص كتاب كامل، لتطلب تلخيصه أو تحليله أو تبسيط محتواه، بحركة واحدة!

فهم عميق، تعني هذه السعة الهائلة أن حامل شهادة الماجستير في القانون يستطيع “قراءة” وفهم مستندات طويلة للغاية، وكتب كاملة، وقواعد بيانات موسعة، أو محادثات طويلة جدًا متعددة الأدوار دون “نسيان” الأجزاء السابقة. وفي غروك تتجاوز قدرات الذكاء الاصطناعي المهام المتخصصة، ليجد تطبيقات في مجموعة واسعة من القطاعات، من الرعاية الصحية والمالية إلى الفنون الإبداعية والتعليم. يشير هذا الانتشار الواسع للتطبيق إلى تحول جذري في كيفية عمل العديد من القطاعات، مما قد يؤدي إلى مكاسب إنتاجية كبيرة وفرص اقتصادية جديدة. وخضع جروك 4 لامتحانات أكاديمية و صدرت نتائج لاختبارات في كل من سات وامتحانات التخرج في الكتابة والرياضيات والمهارات الأساسية.