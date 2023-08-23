جدوى السعودية تستحوذ على 35% من قصة للعطور الكويتية

استحوذت شركة أسهم الملكية الخاصة السعودية “جدوى للاستثمار” على حصة تبلغ 35% في “قصة” للعطور، قبل الطرح العام الأولي المزمع للشركة المتخصصة في تصنيع وبيع العطور.

يتيح هذا الاستثمار، من خلال صندوق فرص البيع بالتجزئة (Retail Opportunities Fund) التابع لـ”جدوى”، القدرة أمام شركة “قصة” على تعزيز مكانتها في السوق وتحسين أداء الأعمال، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لـ”قصة” بشار الأمير في بيان.

تخطّط شركة العطور التي تأسست في الكويت، للانتقال إلى المملكة العربية السعودية قبل طرحها للاكتتاب العامّ في السوق الرئيسية للمملكة “تداول”. وهي تعمل حالياً من خلال 80 متجراً في 25 مدينة في السعودية والكويت والإمارات والبحرين.

وتسعى”جدوى” التي تدير أصولاً إجمالية لعملائها تبلغ نحو 20 مليار دولار، لاستثمار نحو 532 مليون دولار في صفقات أسهم خاصة جديدة، وإدراج حصص في ثلاث من شركات محفظتها بحلول عام 2025، حسبما ذكرت “بلومبرغ نيوز” في ديسمبر. وقد تخارجت الشركة في وقت لاحق من ذلك الشهر من شركة “أرامكو السعودية لزيوت الأساس” (لوبريف)، وهي وحدة التكرير التابعة لشركة إنتاج النفط المملوكة للدولة، عبر بيع حصتها الكاملة البالغة 30%.