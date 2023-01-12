فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جدول ومواعيد مباريات كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كأس الخليج "خليجي 25"

تحديث لتوقيت المباريات: ستلعب قطر مع العراق والبحرين مع عُمان في قبل النهائي، يوم غد الإثنين بتوقيت مختلف، و الفائز من المباراتين سيخوض النهائي يوم الخميس المقبل.

مباراة عمان والبحرين ستكون، يوم الإثنين 16 يناير الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ 5:15 بتوقيت أبوظبي.

أما مباراة قطر والعراق، فقد فاز بها المنتخب العراقي.

وستقام مباراة النهائي الخميس 19 يناير 2023 الساعة الـ7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ 9:15 بتوقيت أبوظبي حيث سيلاقي المنتخب العراقي الفائز من مباراة سلطنة عمان والبحرين.

تنطلق يوم الجمعة بطولة كأس الخليج 2023 لكرة القدم “خليجي 25في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات وتستمر حتى 19 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقسمت المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين ضمت كل واحدة 4 منتخبات.

  • المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن
  • المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات

وستجمع مباراة الافتتاح بين منتخب العراق صاحب الضيافة ونظيره العماني على استاد البصرة الدولي يوم الجمعة الذي سيشهد أيضاً مباراة بين منتخبي السعودية واليمن.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الخليج؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

  • بين سبورت (beIN SPORTS HD)
  • قنوات الكأس
  • القناة الرابعة العراقية
  • القناة الرياضية العراقية
  • قناة عمان الرياضية
  • قناة الكويت الرياضية
خليجي 25: العراق يفوز على السعودية بهدفين

جدول مباريات كأس الخليج “خليجي 25”

المباراةالتاريخالتوقيتالملعبالمجموعة
العراق – عمان6/118:45البصرة الدولي1
السعودية – اليمن6/121:30البصرة الدولي1
البحرين – الإمارات7/116:15نادي الميناء الأولمبي2
الكويت – قطر7/119:15نادي الميناء الأولمبي2
عمان – اليمن9/116:15البصرة الدولي1
السعودية – العراق9/119:15البصرة الدولي1
الإمارات – الكويت10/116:15نادي الميناء الأولمبي2
قطر – البحرين10/119:15نادي الميناء الأولمبي2
السعودية – عمان12/118:00نادي الميناء الأولمبي1
العراق – اليمن12/118:00البصرة الدولي1
البحرين – الكويت13/118:00البصرة الدولي2
قطر – الإمارات13/118:00نادي الميناء الأولمبي2
توقيت مكة المكرمة

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موعد وتوقيت مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

تقام مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، يوم 16 كانون الثاني/يناير على استاد البصرة الدولي.

المباراةالتاريخالتوقيتالملعب
أول المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثانية16/116:15البصرة الدولي
أول المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الأولى16/120:15البصرة الدولي
توقيت مكة المكرمة

موعد وتوقيت المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

تقام المباراة النهائية لبطولة “خليجي 25″، يوم الخميس 19 كانون الثاني/يناير على ملعب البصرة الدولي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الكويت “تنسحب” من خليجي 25
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