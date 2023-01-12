جدول ومواعيد مباريات كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

تحديث لتوقيت المباريات: ستلعب قطر مع العراق والبحرين مع عُمان في قبل النهائي، يوم غد الإثنين بتوقيت مختلف، و الفائز من المباراتين سيخوض النهائي يوم الخميس المقبل.

مباراة عمان والبحرين ستكون، يوم الإثنين 16 يناير الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ 5:15 بتوقيت أبوظبي.

أما مباراة قطر والعراق، فقد فاز بها المنتخب العراقي.

وستقام مباراة النهائي الخميس 19 يناير 2023 الساعة الـ7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ 9:15 بتوقيت أبوظبي حيث سيلاقي المنتخب العراقي الفائز من مباراة سلطنة عمان والبحرين.

تنطلق يوم الجمعة بطولة كأس الخليج 2023 لكرة القدم “خليجي 25” في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات وتستمر حتى 19 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقسمت المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين ضمت كل واحدة 4 منتخبات.

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات

وستجمع مباراة الافتتاح بين منتخب العراق صاحب الضيافة ونظيره العماني على استاد البصرة الدولي يوم الجمعة الذي سيشهد أيضاً مباراة بين منتخبي السعودية واليمن.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الخليج؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

بين سبورت (beIN SPORTS HD)

قنوات الكأس

القناة الرابعة العراقية

القناة الرياضية العراقية

قناة عمان الرياضية

قناة الكويت الرياضية

صراحة قرار ماكان موفق اللعب بهذه الاجواء وهذه الارضية !! للاسف انحرمنا من متعة كروية بسبب قرار من اللجنة المنظمة والاتحاد الخليجي : شنو المشكلة لو تأجلت يوماً واحداً ؟? #العراق_السعودية #خليجي25 pic.twitter.com/oHkydQ1mKx — اخبار خليجي 25 | News ™ (@news_q22) January 9, 2023

جدول مباريات كأس الخليج “خليجي 25”

المباراة التاريخ التوقيت الملعب المجموعة العراق – عمان 6/1 18:45 البصرة الدولي 1 السعودية – اليمن 6/1 21:30 البصرة الدولي 1 البحرين – الإمارات 7/1 16:15 نادي الميناء الأولمبي 2 الكويت – قطر 7/1 19:15 نادي الميناء الأولمبي 2 عمان – اليمن 9/1 16:15 البصرة الدولي 1 السعودية – العراق 9/1 19:15 البصرة الدولي 1 الإمارات – الكويت 10/1 16:15 نادي الميناء الأولمبي 2 قطر – البحرين 10/1 19:15 نادي الميناء الأولمبي 2 السعودية – عمان 12/1 18:00 نادي الميناء الأولمبي 1 العراق – اليمن 12/1 18:00 البصرة الدولي 1 البحرين – الكويت 13/1 18:00 البصرة الدولي 2 قطر – الإمارات 13/1 18:00 نادي الميناء الأولمبي 2 توقيت مكة المكرمة

موعد وتوقيت مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

تقام مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، يوم 16 كانون الثاني/يناير على استاد البصرة الدولي.

المباراة التاريخ التوقيت الملعب أول المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثانية 16/1 16:15 البصرة الدولي أول المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الأولى 16/1 20:15 البصرة الدولي توقيت مكة المكرمة

موعد وتوقيت المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

تقام المباراة النهائية لبطولة “خليجي 25″، يوم الخميس 19 كانون الثاني/يناير على ملعب البصرة الدولي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.