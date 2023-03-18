جدول فعاليات جائزة السعودية الكبرى اليوم وغداً

تزداد ذروة الإثارة في عالم سباقات الفورمولا واحد اليوم لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2023، مع خوض السائقين حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، في الساعة 4:30 مساءً، يليها الجولة التأهيلية في الساعة 8:00 مساءً، على حلبة كورنيش جدة، والتي ستحدد شكل الشبكة للحدث الرئيسي غداً الأحد، حيث سيتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع أوقاتهم.



وإلى جانب فعاليات الفورمولا1، ستتضمن أنشطة اليوم أيضاً سباق السرعة للفورمولا2، حيث سيخوض نجوم الغد سباقاً يمتد لعشرين لفة، أو 45 دقيقة، حول حلبة كورنيش جدة في تمام الساعة 6:10 مساءً، وكذلك إقامة السباق الأول لتحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط في تمام الساعة 10:05 مساءً.