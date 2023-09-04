فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وموعد مباريات المرحلة الخامسة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الدوري الإنجليزي

يعتلي مانشستر سيتي حامل اللقب وبطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انقضاء 4 مراحل من عمر البطولة برصيد كامل (12 نقطة) بفوزه بأربع مباريات من أصل أربع.

ويتفوق مانشستر سيتي على أقرب منافسيه توتنهام وليفربول ووست هام وأرسنال بنقطتين.

هالاند يتفوق على ميسي ودي بروين

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد المرحلة الرابعة

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي4400112+912
2توتنهام4310114+710
3ليفربول431093+610
4وست هام431094+510
5أرسنال431084+410
6برايتون4301126+69
7كريستال بالاس421154+17
8برينتفورد413085+36
9نوتنغهام فورست420266+06
10أستون فيلا420289-16
11مانشستر يونايتد420257-26
12تشيلسي411255+04
13فولهام4112410-64
14نيوكاسل410377+03
15ولفرهامبتون410348-43
16بورنموث402248-42
17شيفيلد401347-31
18إيفرتون401328-61
19لوتون تاون300329-70
20بيرنلي3003311-80
مانشستر سيتي يحرز كأس السوبر الأوروبية بفوزه على إشبيلية بركلات الترجيح 5-4

مواعيد مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم

السبت 16/09/2023
14:30ولفرهامبتونليفربول
17:00أستون فيلاكريستال بالاس
17:00فولهاملوتون تاون
17:00مانشستر يونايتدبرايتون
17:00توتنهامشيفيلد
17:00وست هاممانشستر سيتي
19:30نيوكاسلبرينتفورد
الأحد 17/09/2023
16:00بورنموثتشيلسي
18:30إيفرتونأرسنال
الإثنين 18/09/2023
21:45نوتنغهام فورستبيرنلي
(بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

لوتون تاون1- 2وست هام
شيفيلد2 – 2إيفرتون
برينتفورد2 – 2بورنموث
بيرنلي2 – 5توتنهام
تشيلسي0 – 1نوتنغهام فورست
مانشستر سيتي5 – 1فولهام
برايتون3 – 1نيوكاسل
كريستال بالاس3 – 2ولفرهامبتون
ليفربول3 – 0أستون فيلا
أرسنال3 – 1مانشستر يونايتد
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