جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وموعد مباريات المرحلة الخامسة

يعتلي مانشستر سيتي حامل اللقب وبطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انقضاء 4 مراحل من عمر البطولة برصيد كامل (12 نقطة) بفوزه بأربع مباريات من أصل أربع.

ويتفوق مانشستر سيتي على أقرب منافسيه توتنهام وليفربول ووست هام وأرسنال بنقطتين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد المرحلة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 4 4 0 0 11 2 +9 12 2 توتنهام 4 3 1 0 11 4 +7 10 3 ليفربول 4 3 1 0 9 3 +6 10 4 وست هام 4 3 1 0 9 4 +5 10 5 أرسنال 4 3 1 0 8 4 +4 10 6 برايتون 4 3 0 1 12 6 +6 9 7 كريستال بالاس 4 2 1 1 5 4 +1 7 8 برينتفورد 4 1 3 0 8 5 +3 6 9 نوتنغهام فورست 4 2 0 2 6 6 +0 6 10 أستون فيلا 4 2 0 2 8 9 -1 6 11 مانشستر يونايتد 4 2 0 2 5 7 -2 6 12 تشيلسي 4 1 1 2 5 5 +0 4 13 فولهام 4 1 1 2 4 10 -6 4 14 نيوكاسل 4 1 0 3 7 7 +0 3 15 ولفرهامبتون 4 1 0 3 4 8 -4 3 16 بورنموث 4 0 2 2 4 8 -4 2 17 شيفيلد 4 0 1 3 4 7 -3 1 18 إيفرتون 4 0 1 3 2 8 -6 1 19 لوتون تاون 3 0 0 3 2 9 -7 0 20 بيرنلي 3 0 0 3 3 11 -8 0

مواعيد مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم

السبت 16/09/2023 14:30 ولفرهامبتون ليفربول 17:00 أستون فيلا كريستال بالاس 17:00 فولهام لوتون تاون 17:00 مانشستر يونايتد برايتون 17:00 توتنهام شيفيلد 17:00 وست هام مانشستر سيتي 19:30 نيوكاسل برينتفورد الأحد 17/09/2023 16:00 بورنموث تشيلسي 18:30 إيفرتون أرسنال الإثنين 18/09/2023 21:45 نوتنغهام فورست بيرنلي (بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

لوتون تاون 1- 2 وست هام شيفيلد 2 – 2 إيفرتون برينتفورد 2 – 2 بورنموث بيرنلي 2 – 5 توتنهام تشيلسي 0 – 1 نوتنغهام فورست مانشستر سيتي 5 – 1 فولهام برايتون 3 – 1 نيوكاسل كريستال بالاس 3 – 2 ولفرهامبتون ليفربول 3 – 0 أستون فيلا أرسنال 3 – 1 مانشستر يونايتد