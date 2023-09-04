فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جدول ترتيب الدوري الإسباني وموعد مباريات المرحلة الخامسة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الدوري الإسباني

يواصل ريال مدريد تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بالعلامة الكاملة بعد أربع مراحل نجح بتحقيق الفوز فيها كلها وكان أخرها على حساب خيتافي 2-1.

ويتفوق ريال مدريد على جيرونا وبرشلونة حامل لقب بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي بفارق نقطتين ويأتي بعدهما أتلتيكو مدريد وأتليتيك بلباو وقادش وريال بيتيس ولكل منهم 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد المرحلة الرابعة

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ريال مدريد440082+612
2جيرونا431072+510
3برشلونة431084+410
4أتليتكو مدريد3210101+97
5أتليتيك بلباو421164+27
6قادش421154+17
7ريال بيتيس421155+07
8ريال سوسيداد413075+26
9ديبورتيفو ألافيس420255+06
10أوساسونا420255+06
11فالنسيا420244+06
12رايو فاييكانو420248-46
13سيلتا فيغو411246-24
14خيتافي411225-34
15فياريال410369-33
16غرناطة4103712-53
17ريال مايوركا402235-22
18لاس بالماس402213-22
19ألميريا401349-51
20إشبيلية300358-30
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مواعيد مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم

الجمعـة 15/09/2023
22:00رايو فاييكانوديبورتيفو ألافيس
السبت 16/09/2023
15:00أتليتيكو بلباوقادش
17:15فالنسياأتليتكو مدريد
19:30سيلتا فيغوريال مايوركا
22:00برشلونةريال بيتيس
الأحد 17/09/2023
15:00خيتافيأوساسونا
17:15فياريالألميريا
19:30إشبيليةلاس بالماس
22:00ريال مدريدريال سوسيداد
الإثنين 18/09/2023
22:00غرناطةجيرونا

نتائج مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم

قادش3 – 1فياريال
ألميريا2 – 3سيلتا فيغو
ريال سوسيداد5 – 3غرناطة
ريال مدريد2 – 1خيتافي
ديبورتيفو ألافيس1 – 0فالنسيا
ريال بيتيس1 – 0رايو فاييكانو
جيرونا1 – 0لاس بالماس
ريال مايوركا0 – 0أتليتيكو بلباو
أتليتكو مدريد (تأجلت)إشبيلية
أوساسونا1 – 2برشلونة
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