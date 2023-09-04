جدول ترتيب الدوري الإسباني وموعد مباريات المرحلة الخامسة

يواصل ريال مدريد تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بالعلامة الكاملة بعد أربع مراحل نجح بتحقيق الفوز فيها كلها وكان أخرها على حساب خيتافي 2-1.

ويتفوق ريال مدريد على جيرونا وبرشلونة حامل لقب بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي بفارق نقطتين ويأتي بعدهما أتلتيكو مدريد وأتليتيك بلباو وقادش وريال بيتيس ولكل منهم 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد المرحلة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال مدريد 4 4 0 0 8 2 +6 12 2 جيرونا 4 3 1 0 7 2 +5 10 3 برشلونة 4 3 1 0 8 4 +4 10 4 أتليتكو مدريد 3 2 1 0 10 1 +9 7 5 أتليتيك بلباو 4 2 1 1 6 4 +2 7 6 قادش 4 2 1 1 5 4 +1 7 7 ريال بيتيس 4 2 1 1 5 5 +0 7 8 ريال سوسيداد 4 1 3 0 7 5 +2 6 9 ديبورتيفو ألافيس 4 2 0 2 5 5 +0 6 10 أوساسونا 4 2 0 2 5 5 +0 6 11 فالنسيا 4 2 0 2 4 4 +0 6 12 رايو فاييكانو 4 2 0 2 4 8 -4 6 13 سيلتا فيغو 4 1 1 2 4 6 -2 4 14 خيتافي 4 1 1 2 2 5 -3 4 15 فياريال 4 1 0 3 6 9 -3 3 16 غرناطة 4 1 0 3 7 12 -5 3 17 ريال مايوركا 4 0 2 2 3 5 -2 2 18 لاس بالماس 4 0 2 2 1 3 -2 2 19 ألميريا 4 0 1 3 4 9 -5 1 20 إشبيلية 3 0 0 3 5 8 -3 0

مواعيد مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم

الجمعـة 15/09/2023 22:00 رايو فاييكانو ديبورتيفو ألافيس السبت 16/09/2023 15:00 أتليتيكو بلباو قادش 17:15 فالنسيا أتليتكو مدريد 19:30 سيلتا فيغو ريال مايوركا 22:00 برشلونة ريال بيتيس الأحد 17/09/2023 15:00 خيتافي أوساسونا 17:15 فياريال ألميريا 19:30 إشبيلية لاس بالماس 22:00 ريال مدريد ريال سوسيداد الإثنين 18/09/2023 22:00 غرناطة جيرونا

نتائج مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم

قادش 3 – 1 فياريال ألميريا 2 – 3 سيلتا فيغو ريال سوسيداد 5 – 3 غرناطة ريال مدريد 2 – 1 خيتافي ديبورتيفو ألافيس 1 – 0 فالنسيا ريال بيتيس 1 – 0 رايو فاييكانو جيرونا 1 – 0 لاس بالماس ريال مايوركا 0 – 0 أتليتيكو بلباو أتليتكو مدريد (تأجلت) إشبيلية أوساسونا 1 – 2 برشلونة