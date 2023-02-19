جدة تطرح فرصاً استثمارية لترميم أبنية تعود إلى 1400 عام

يعرض برنامج جدة التاريخية الحزمة الأولى من الأصول الجاهزة للمستثمرين التي تتنوع بين المباني التاريخية والمكاتب والدكاكين، ضمن جهود مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، من خلال ترميم وإعادة تأهيل عدة مباني تاريخية تتراوح أعمارها بين 100 و1400 عام.

ويهدف المشروع لإعادة إحياء جدة التاريخية، وإبراز المعالم التراثية وتعزيز نموها الاقتصادي كمركز تجاري مهم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، من خلال استثمار عناصرها التاريخية وتطوير مجالها المعيشي لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وبيئة حاضنة للمشاريع الثقافية و الإنتاج الإبداعي.

ويسعى المشروع لإيجاد فرص استثمارية مرتبطة بالإرث التاريخي في المنطقة، تستقطب رواد الأعمال وتقدم لهم تسهيلات لوجستية لبدء أعمالهم في ” البلد ” كجزء من السعي لتحويل جدة التاريخية المدرجة كأحد مواقع التراث العالمي في اليونسكو إلى وجهة محلية وإقليمية وعالمية، وذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل: https://albaladinvest.com/.

وتحتوي منطقة جدة التاريخية على أكثر من 600 مبنى تاريخي، 36 مسجداً، بالإضافة إلى 14 رباطاً، و 5 أسواق تاريخية. وتجمع منطقة جدة التاريخية بين التاريخ والتراث مع خطط طموحة ستجعل المنطقة مركزاً لكل المفكرين.