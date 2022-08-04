جدة تتصدر أسواق المساحات المكتبية في السعودية وفق تقرير جونز لانج لاسال

ذكر تقرير صادر عن شركة “جونز لانج لاسال” (جيه ال ال) عن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام 2022، أن مدينة جدة تصدرت الأسواق الأربعة التي تتبعها الشركة في المملكة، حيث قدمت جدة أكبر كمية من المساحات المكتبية في النصف الأول من عام 2022. ومع اكتمال 16000 متر مربع، ارتفع إجمالي مخزون المكاتب في المدينة إلى حوالي 1,2 مليون متر مربع. وخلال الفترة نفسها، تمت إضافة ما يقرب من 14000 متر مربع إلى إجمالي المعروض في الرياض و 1400 متر مربع إلى إجمالي المعروض في مدينة مكة المكرمة. ولم تسجل الشركة أي مكاتب مكتملة مسجلة في منطقة الدمام الحضرية خلال النصف الأول.

أما بالنسبة إلى المعروض القادم في النصف الثاني من عام 2022، فمن المقرر تسليم حوالي 391 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المكاتب القابلة للتأجير بشكل إجمالي عبر الأسواق الأربعة. ومن المقرر تسليم ما يقرب من 88% (أو 346000 متر مربع) من مساحة المكاتب الجديدة في العاصمة الرياض حتى نهاية العام الجاري.

وتواصل الرياض جذب الجهات الحكومية وغيرها من الجهات، فضلاً عن الشركات العالمية والمحلية لأنها إما توسع نطاق وجودها أو تنتقل إلى مركز الأعمال في المملكة.

علاوة على ذلك، تم تسجيل تزايد الطلب على المساحات الأرضية عالية الجودة. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار الإيجارات للمباني من الدرجة الأولى في العاصمة بنسبة 6% إلى 1,475 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً في الربع الثاني من عام 2022. وخلال الفترة نفسها، لوحظ تراجع معدل توافر المكاتب بشكل أكبر كما يتضح من انخفاض بنسبة 4% في معدلات شغور المكاتب.

وسجل سوق المكاتب في جدة تحسناً مماثلاً في الربع الثاني، حيث ارتفع متوسط إيجارات المباني المكتبية من الدرجة الأولى بنسبة 7% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 1,060 ريالاً سعودياً لكل متر مربع على أساس سنوي. وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل المكاتب الشاغرة في المدينة إلى 9%. ويستمر الطلب على المكاتب في جدة في الارتفاع مع انخفاض توافر المساحات المكتبية من الدرجة الأولى.

علاوة على ذلك، فإن المشاريع قيد الإنشاء حالياً باتجاه غرب جدة، وبالتحديد وسط جدة والمنطقة التاريخية، تجذب الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث تتوسع المدينة على نطاق واسع في هذا الاتجاه.

وظلت مستويات النشاط منخفضة نسبيًا في منطقة الدمام الحضرية في النصف الأول من هذا العام، مع عدم وجود تغييرات كبيرة مسجلة في الإيجارات أو معدلات الشغور. وفي مدينة مكة المكرمة، انخفضت قيمة إيجارات المكاتب بنحو 3% على أساس سنوي. وعلى المدى القريب، تتوقع “جيه ال ال” أن يظل شاغلو المكاتب في سوقي الدمام ومكة المكرمة في وضع قوي أثناء المفاوضات.