جثة سيدة داخل ثلاجة تكشف غموضها الشرطة المصرية

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية في مصر في كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة داخل ثلاجة في شقة سكنية بشارع الترعة المردومة، كما أوردت وسائل اعلام مصرية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو «م.ج.ح» وشهرته «أبوالعربي»، 31 سنة، له سجل إجرامي وملف في قسم شرطة الرمل ثان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي يجريها المستشار أحمد سمير غيث رئيس نيابة الرمل، بإشراف المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها والتى تركت منزلها بمساكن الطبجية بدائرة قسم شرطة كرموز، وكانت تقيم معه منذ فترة، وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في أنها تقيم علاقات جنسية مع آخرين وكذلك محاولتها سرقة مبلغ مالي ومواد مخدرة خاصة بالمتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب واقعة التعذيب بحق المجني عليها، قبل وفاتها وهو ما ثبت من مناظرة جثتها حيث وجد بها عدة إصابات قطعية بآلة حادة فضلًا عن حلق شعر رأسها، ثم تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها لبيان وجود أشخاص آخرين ساعدوا المتهم في جريمته من عدمه، وأمر المستشار أحمد سمير غيث، باستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

وقد عثر ضباط مباحث الإسكندرية على جثة لسيدة داخل ثلاجة في شقة سكنية بشارع الترعة المردومة، فيما تبين مناظرتها وجود اثار تعذيب بأماكن متفرقة، مما يرجح تعرضها للتعذيب قبل الوفاة.

وقد تلقى مأمور قسم شرطة الرمل ثان إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت المفاجأة العثور على جثة سيدة موضوعة داخل حقيبة بلاستيكية كبيرة داخل ثلاجة الشقة، حيث جرى تهيئتها في وضع القرفصاء وإدخالها داخل الحقيبة ثم وضعها في الثلاجة بعد إزالة الأرفف.

وكشفت تحريات ضباط قسم الرمل وإدارة البحث الجنائى أن الجثة لسيدة تدعى «أ.ع.ص.ع»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.