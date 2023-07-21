جبل عمر تبيع أرض في مكة المكرمة بـ 521.2 مليون ريال

وقعت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري السعودية المدرجة، حديثاً، عقداً مع شركة أريب المتطورة العقارية لبيع قطعة أرض مساحتها 3066 متراً مربعاً ضمن مشروعها في مدينة مكة المكرمة بقيمة 521.2 مليون ريال بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة السعودية (تداول)، الأربعاء، إن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 130.7 مليون ريال (34.8 مليون دولار) شاملة قيمة التطوير، متوقعةً أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام عملية إفراغ الأرض لصالح المشتري.

وأوضحت أن بيع الأرض يأتي تنفيذاً لخطط الشركة بإعادة الهيكلة المالية واستكمال بناء المراحل القائمة، مشيرةً إلى أنه سيتم استخدام متحصلات البيع لاستكمال أعمال الإنشاءات لمراحل المشروع.

وأضافت أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

وتعمل شركة جبل عمر على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام، وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع إبراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.