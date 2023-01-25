جبل جليدي بحجم لندن ينفصل عن جرف في القطب الجنوبي

انفصل جبل جليدي بحجم لندن عن جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، في ظاهرة رجح الخبراء أن تكون أسبابها طبيعية رغم حصولها في منطقة تدفع فاتورة باهظة جراء التغير المناخي.

وكان العلماء يراقبون منذ أيام هذه الكتلة الجليدية الضخمة التي بدأت الانفصال عن الجرف الجليدي.

وقد ارتفعت حرارة الأرض بأكثر من درجة مئوية مقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية بسبب زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية. غير أن منطقة أنتاركتيكا تسجل احتراراً أسرع بمرتين.

وفي 2017، كان جبل الجليد “أيه 68″، أحد أكبر جبال الجليد على الإطلاق بمساحة إجمالية بلغت 5800 كيلومتر مربع وسماكة 350 متراً ووزن ألف مليار طن، قد استقطب اهتمام العلماء ووسائل الإعلام إثر انفصاله عن جزء آخر في غرب أنتاركتيكا، وهي كتلة لارسن الجليدية، في أقاصي أنتاركتيكا.

وبعد رحلة استمرت ثلاث سنوات، تفكك جبل الجليد نهائيا في نيسان/ أبريل بعدما تشظى إلى كتل أصغر. وقبل تفككه، اقترب بصورة خطرة من جزيرة نائية في جنوب الأطلسي، مهددا قطعان الفقمة والبطريق، من دون تبعات كارثية في نهاية المطاف.

وتتشكل بصورة طبيعية الجبال الجليدية، وهي كتل جليد من المياه العذبة تتكون من انهيار أنهار الجليد القارية التي بلغت الساحل.

وقد ارتفعت حرارة الأرض بأكثر من درجة مئوية مقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية بسبب زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية. غير أن أنتاركتيكا تسجل احترارا أسرع بمرتين.

وفي دراسة نشرتها مجلة “جيولوجي”، حلل باحثون الوضع في كتلة لارسن الجليدية، وهي الأكبر في شبه جزيرة أنتاركتيكا، بعدما بقيت ثابتة منذ عشرة آلاف عام لكنها تعرضت في ربع القرن الأخير إلى سلسلة انهيارات بينها خصوصا تفكك حاجز لارسن بي سنة 2002.

وقالت هيئة “بي إيه إس” البريطانية المشاركة في الدراسة، في بيان إن “التفكك المستمر لكتل الجليد على الساحل الشرقي لشبه جزيرة أنتاركتيكا مرتبط باحترار الغلاف الجوي جنوبا خلال السنوات الخمسين الأخيرة”.

وأضافت “في الوقت عينه، ازدادت حدة تيارات المحيطات ما أضعف الكتل الجليدية”.