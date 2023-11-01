السعودية.. جاهزون لتنظيم المونديال صيفاً أو شتاءً

باتت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034 بعد انسحاب أستراليا من السباق. وقد أعلنت الأربعاء عبر رئيس اتحاد اللعبة في المملكة أنها “جاهزة” لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة المونديال، سواء كان في الصيف أو في الشتاء.

فبعد ساعات من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) الثلاثاء أنها المرشحة الوحيدة، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل (49 عاما) لوكالة فرانس برس : “طبعا نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب”. وتابع قائلا: “هناك مدن عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جدا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات”.

وتشهد معظم مدن السعودية، ومنها العاصمة الرياض، حرا شديدا في الصيف، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و50 درجة مئوية، مع العلم أن الملاعب الكبيرة تتركز في محافظتي الرياض وجدة. وعليها، فإن بعض مدن المملكة التي تتمتع بطقس معتدل صيفا، مثل أبها والطائف والباحة، تفتقد إلى وجود ملاعب جاهزة بمواصفات ومعايير دولية، إذ تتراوح سعتها ما بين 10 و20 ألف متفرج فقط.

تقديم ملف الترشح في يوليو المقبل

ويؤكد ياسر المسحل، الذي يشغل أيضا عضوية مجلس فيفا عن قارة آسيا، أن “القرار النهائي الرسمي لم يصدر بعد، لكن الاستضافة ستكون من نصيب المملكة بنسبة 99% بما أن الملف السعودي هو الوحيد الذي تقدم أو أبدى الرغبة في تقديم ملف لاستضافة مونديال 2034”.

ويضيف: “يبقى لنا عمل مكثف لتقديم ملف يليق بامكانات المملكة العربية السعودية وبامكانات العالم العربي بشكل عام”. قال: “سيُقدّم الملف في تموز/ يوليو 2024 ثم يأتي قرار الجمعية العمومية كما أعلن فيفا في الربع الرابع من السنة المقبلة للمصادقة، وإقرار منح المملكة حق الاستضافة”. وكشف المسحل أيضا لموقع الاتحاد السعودي عن دعم “أكثر من 125 اتحادا كرويا من مختلف أنحاء العالم، لملف السعودية 2034”.

إعلان الدولة المستضيفة في الربع الأخير من عام 2024

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم شرح في بيان، الثلاثاء: “كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلا عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقع إعلان الدولة/الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الأخير من عام 2024”.

واعتبارا من المونديال المقبل (2026)، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32، فيما سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلا من 64.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم تنازل لقطر، التي استضافت نسخة 2022، بنقل النهائيات إلى فصل الخريف بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الخليج صيفا.