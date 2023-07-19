لغير السعوديين.. جامعة نجران تبدأ في استقبال طلبات المنح

أعلنت جامعة نجران السعودية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب استقبال الطلبات للمنح الدراسية الداخلية لغير السعوديين من الراغبين في الدراسة بالجامعة الحكومية غداً الاربعاء من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأوضحت الجامعة شروط القبول في المنح الداخلية التي تتمثل في أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا في النسبة الموزونة على 90 بالمئة فأعلى، وألا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، بالإضافة إلى عدم مضي أكثر من 5 سنوات على إصدار شهادة الثانوية، ويشترط ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة للذكور، و30 سنة للإناث، وأن تكون الإقامة سارية المفعول.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى إرفاق صورة من الإقامة سارية المفعول وصورة من شهادة الثانوية، وصورة شخصية حديثة وملونة، وتعبئة نموذج استمارة الطالب إلكترونيًّا طبقًا لبيانات الإقامة، والتأكد من صحة أرقام التواصل المسجل رقم الهاتف الجوال ورقم الهاتف الثابت، والبريد الإلكتروني، وصحة عناوين مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجامعة أن التقديم الإلكتروني بطلب الالتحاق بها لا يعني أي التزام من قبل الجامعة في قبول الطالب أو الطالبة، حيث ستقوم الجامعة بتحديد الكلية والتخصص للطالب أو الطالبة المقبول بها مبدئيًّا قبل وصوله، ويجب عليه تأكيد رغبة القبول، وأنه لن يتم الاعتماد على المعلومات المسجلة في طلب الالتحاق الإلكتروني ما لم ترفق معه الوثائق التي تثبت ذلك، وفي حالة عدم صحة البيانات المسجلة يُلغى ترشيح الطالب أو الطالبة.